Biby Gaytán deja a todos boquiabiertos con su gran flexibilidad al bailar Con este baile, la actriz demostró que no se le ha olvidado todo lo que aprendió cuando era una adolescente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Biby Gaytán es una de las actrices más queridas y recordadas de las telenovelas. Si bien hace años que no la vemos en un proyecto televisivo, su popularidad sigue vigente entre los amantes de las producciones mexicanas. Aunque no la vemos asistiendo a alfombras rojas o eventos relacionados con el medio artístico, gracias a sus redes sociales podemos tener una idea de cómo es su vida lejos de los reflectores, con sus hijos y su esposo Eduardo Capetillo, con quien lleva casi 30 años de casada. Es precisamente en sus redes dónde hemos notado que los años no les han pasado por encima. De hecho, a veces parece toda una adolescente o hermana de sus hijas, en especial cuando lleva sus famosos shorts de mezclilla. Ahora vuelve a sorprendernos al publicar un video en el que aparece bailando como lo hacía en sus inicios. "Hay amores que duran toda una vida y jamás decepcionan", escribió Gaytán junto a la publicación. "La danza es uno de ellos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, la actriz se ve en un estudio de baile en dónde está haciendo una rutina de ballet a la perfección. Se nota que no se le ha olvidado nada de sus días como bailarina clásica. Además de tener la postura perfecta, hacer los pasos como una bailarina profesional, Gaytán cautivó al mostrar su increíble flexibilidad al levantar las piernas o bajar hasta el piso sin siquiera titubear. Biby Gaytan en pantalon corto Credit: Instagram/Biby Gaytán Biby Gaytan Credit: Instagram No cabe duda de que lo que bien se aprende nunca se olvida. Esta es una muestra más de que a sus 50 años, la actriz está mejor que nunca y luce tal y como lucía en sus 30s. ¿Será que el baile es uno de sus secretos para la eterna juventud?

