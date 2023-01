¡Wow! Este closeup de Biby Gaytán demuestra que a sus 50 años no tiene ni una arruga en el área de los ojos A sus 50 años, la actriz mexicana parece haber encontrado el secreto para la eterna juventud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Biby Gaytán es una de nuestras consentidas y por muchas razones. La actriz mexicana no solo dejó una huella en la televisión de latinoamérica gracias a sus personajes en algunas de las telenovelas más populares, sino que se casó con Eduardo Capetillo, uno de los galanes más famosos de la década de los 90, con quien conformó una hermosa familia y por la que se alejó de los reflectores. Si bien en los últimos años la hemos visto haciendo algunos proyectos, aún no ha regresado a hacer melodramas, algo que sus fanáticos esperan con ansias. Por suerte hoy en día existen las redes sociales y gracias a ellas podemos seguir un poco lo que hace en su vida diaria, su relación con sus cinco hijos y su eterno romance con su esposo. En sus redes también la vemos cocinando, mostrando sus looks y hasta haciendo tutoriales de maquillaje. Precisamente hace unos días publicó unas fotos en las que presumía el maquillaje que llevaba en sus ojos. que llevaban sombras en tonos tierra. Si bien el look estaba muy bello y perfecto para resaltar la mirada, fue otro detalle el que realmente nos sorprendió. Resulta que las imágenes que publicó Gaytán son un closeup de sus ojos y en ellas se puede ver muy bien toda el área, y la verdad quedamos boquiabiertas al ver que a sus 50 años casi no se le ni una arruga. Literalmente la delicada área de sus ojos parece de una mujer de 30. Es obvio que la actriz tiene buenos genes porque cada vez que la vemos lucir más joven, pero no cabe duda de que pone mucho empeño en su cuidado personal y eso se nota. ¿Será que habrá encontrado el secreto para la eterna juventud? Si es así, queremos saberlo ya. Biby Gaytan Credit: Instagram/Biby Gaytán Biby Gaytán Credit: Instagram/Biby Gaytán Biby Gaytan Credit: Instagram/Biby Gaytán Biby Gaytan Credit: Instagram/Biby Gaytán Biby Gaytan Credit: Instagram/Biby Gaytán

