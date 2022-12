¡Wow! A sus 50 años Biby Gaytán vuelve a impactar con su juvenil apariencia La actriz mexicana no deja de sorprender con su belleza y esa eterna juventud que deja a todos boquiabiertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando hablamos de las actrices mexicanas más queridas y admiradas, uno de los primeros nombres que nos llega a la mente es el de Biby Gaytán y no es para menos. La artista empezó su carrera a temprana edad y desde su primer proyecto, se ganó el cariño de cientos de fanáticos no solo en México sino también en Latinoamérica. Los personajes que realizó en diferentes telenovelas la catapultaron como una de las mejores actrices de su país natal. Si bien hace rato que no la vemos realizando ningún personaje, en la más reciente transmisión de Quién es la máscara, finalmente pudimos verle su cara después de haber estado participando en el show con un disfraz para que nadie sospechara que era ella. Fue precisamente por esa presentación y su salida de dicho programa, que este lunes Gaytán llegó a los estudios de Hoy (Televisa) para hablar de su increíble personaje Triki y dejó a todos los presentes y televidentes enamorados con su look. Para la ocasión, la actriz optó por un minivestido rojo de lentejuelas con corte recto, que complementó con medias negras opacas y hermosas sandalias con lazos. Además dejó su cabello suelto y se puso extensiones porque como recordarán hace unos meses se cortó toda su melena. Su maquillaje lucía impecable con tonos tierra en los ojos y un hermoso labial rojo intenso. Pero lo que más dejó sorprendidos tanto a los presentadores como a los televidentes, fue lo fresca y juvenil que lucía Gaytán. Es como si el tiempo no pasara por ella. Lo mismo pensaron los usuarios en la cuenta de Instagram del programa, en la que subieron una foto de la artista y todos se desbordaron en elogios, en especial por su juvenil apariencia. ¡Queremos el secreto, Biby! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Biby Gaytan y Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta

