Biby Gaytán incendia las redes posando en hot pants para felicitar a su marido por su cumpleaños "Que será lo que comen que no envejecen", exclamó una fan en redes al ver el post que colgó la actriz para felicitar a su marido por sus 53 años de vida. "Como los buenos vinos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Biby Gaytán y Eduardo Capetillo Credit: IG/Biby Gaytán Este jueves Eduardo Capetillo se encontraba de manteles largos y con un motivo muy importante por el qué celebrar. El padre de cinco hijos cumplía sus 53 primaveras rodeado del cariño de su familia y especialmente de su adorada mujer durante 29 años: Biby Gaytán. La pareja ha construido una bella y hermosa familia formada por Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel. Y han sabido sortear los obstáculos de la vida y la fama. Por eso muchos los alabaron al aparecer juveniles y frescos en el post que la estrella de la telenovela Dos mujeres un camino colgó para felicitar a su marido y donde una vez más aparecía posando en hot pants muy parecidos a otros con los que ya había posado en la red y que causaron impacto total. "Muchísimaaaaaas Felicidadeeeeees amor de mi vidaaaaa!!! ¡¡¡Que cumplas muchísimos años más y que sigamos siendo testigos del gran ser humano que eres!!!", exclamó en su mensaje la también cantante de 51 años. "¡¡¡Dios te bendiga siempre mi amoooooor!!! Felices 35!!!! Ah no, 53!!! Es que me hice bolas!!" Biby completó el look de su sexy posado con un top de manga larga y la espalda totalmente descubierta con un estampado floral. Completó su estilazo con un coqueto pañuelo rojo anudado que cubría sus largas trenzas de colegiala, ¡wow! Biby Gaytan Eduaro Capetillo La hermosa familia que han formado Biby Gaytán y Eduardo Capetillo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al post publicado este jueves le han llovido los likes, los piropos, pero sobre todo los halagos preguntando cómo es que la actriz se mantiene de forma tan espectacular, especialmente después de haber tenido cinco hijos. "Que será lo que comen que no envejecen", exclamó una fan en redes reaccionando al post. "Como los buenos vinos", comentó alguien más. En menos de 24 horas el post acumulaba más de 112,000 "likes", incluyendo uno de la actriz Itati Cantoral. ¡Bien!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Biby Gaytán incendia las redes posando en hot pants para felicitar a su marido por su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.