El look del día - enero 30, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Biby Gaytán, Jennifer López y Ninel Conde son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Look del día Credit: Instagram En la estela de los trajes divinos que ha lucido últimamente, la superestrella celebró el aniversario de la firma de maquillaje Anstasia Beverly Hills enfundada en un minivestido de Valentino con transparencias y un diseño chevrón bordado con cuentas plateadas. Además de zapatos mary-jane de plataforma y brillantes joyas, usó una chaqueta de plumas de Atelier Biser. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Biby Gaytán Look del día Credit: Instagram La querida actriz ha celebrado su 51 cumpleaños en plena forma y compartió un video muy divertido en el que cambia de atuendo, mostrando varios vestidos brillantes como este de un solo hombro, que acompañó con unas elegantes sandalias con lazos de tul. 2 de 10 Ver Todo Ninel Conde Look del día Credit: Instagram Increíble el cuerpazo de la artista mexicana quien presumió sus curvas con este set de pantalón con cadena en la cintura y un top corto de escote profundo y hombros con volumen. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Danna Paola Look del día Credit: Mezcalent Para presentar su nueva gira, la cantante mexicana eligió un pantalón negro estilo motero, un top rojo de estampado geométrico y una chaqueta de cuero. Como complementos, lentes de sol y botines de suela track con plataforma. 4 de 10 Ver Todo Andreína Martínez Look del día Credit: Instagram La Miss dominicana y primera finalista en Miss Universo estuvo festejando sus logros en un club, ataviada con un sexy diseño dorado con un solo hombro y aberturas laterales de Gustavo Arango. 5 de 10 Ver Todo Katy Perry Look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic La cantante posó en la alfombra de la G'Day USA Arts Gala con este conjunto dorado de crop top y falda voluminosa firmado por Zimmermann. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alessandra Ambrosio Look del día Credit: Instagram La supermodelo brasileña también asistió al a fiesta de Anastasia Beverly Hills con este revelador vestido de Peter Dundas con una gran abertura lateral y detalles de red. 7 de 10 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Look del día Credit: Instagram La venezolana estuvo en México donde la vimos con esta falda de cuero de talle alto con cinturón, que combinó con un top con aberturas en el escote, abrigo azul y botas altas. 8 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Look del día Credit: Instagram Antes de dirigirse a una fiesta, la empresaria se tomó una selfie enfundada en un vestido satinado de corte sirena en color champagne, que acompañó con una gargantilla con un colgante en forma de cruz. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Priyanka Chopra Look del día Credit: Instagram Entre las invitadas estaba la actriz india, quien lució fabulosa con este diseño de falda plisada y chaqueta bomber en colores morados y verdes, con lentejuelas bordadas de Elie Saab que completó con tacones satinados. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

