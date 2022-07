Estas imágenes demuestran que a sus 50 años Biby Gaytán luce mejor que cuando protagonizó Dos mujeres, un camino Gracias a las redes sociales podemos ver que la artista mexicana sigue conservando su increíble belleza y esbelta figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se casó con Eduardo Capetillo, Biby Gaitán puso a un lado su carrera profesional y se dedicó en cuerpo y alma a su familia. Si bien hizo algunos proyectos después de que tuvo a su primer hijo, lo cierto es que poco a poco se fue retirando del ojo público. Muchos aseguraron que Capetillo le prohibió volver a hacer telenovelas, pero la realidad es que la querida cantante y actriz se dedicó a sus hijos - tiene cinco- y a cuidar a su pareja. Por suerte y gracias a las redes sociales, Gaytan ahora nos permite ver cómo es su vida familiar, lo grande que están sus hijos y lo bella que se ha mantenido a través de los años. Lo cierto es que cada vez que sube una foto suya a su cuenta de Instagram nos quedamos boquiabiertos, no solo por su increíble belleza y su estilo, sino también porque al parecer los años no han pasado por ella. Literalmente Gaytan luce igual que cuando hizo su legendaria novela Dos mujeres, un Camino junto a Erik Estrada y Laura León. Aún después de cinco hijos, la actriz, de 50 años, ha logrado mantener su esbelta y tonificada figura, y su rostro luce más bello que cuando era una adolescente. La verdad es que no sabemos cuál es su secreto, pero nos gustaría que lo compartiera. De hecho, cuando se toma fotos con sus dos hijas mayores, Alejandra y Ana Paula Capetillo, parece más bien una hermana más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Biby Gaytan Credit: Instagram Biby Gaytan Credit: Instagram Bigy Gaytan Credit: Instagram Biby Gaytan Credit: Instagram Biby Gaytan Credit: Instagram Incluso, todavía ama ponerse unos pantalones cortos de mezclilla muy parecidos a los que usaba su personaje en dicha novela. A veces lleva un look que podría haber salido del clóset de esa novela. Gaytán es sin duda una de las artistas mexicanas más bellas y estas imágenes demuestran que no ha cambiado nada desde que dejó la televisión.

Estas imágenes demuestran que a sus 50 años Biby Gaytán luce mejor que cuando protagonizó Dos mujeres, un camino

