Bibi Gaytán, Natalia Reyes y más en El look del día By Yolaine Díaz

Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Karla Martínez y Adriana Lima son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita

Biby Gaytán

Hermosa y muy sofisticada como siempre vimos a la actriz mexicana ataviada con este look de falda de vinilo en corte A, camisa blanca y zapatos de plataforma.

Natalia Reyes

Este llamativo traje plateado de lentejuelas con corte de sirena, de Dolce & Gabbana, hizo que la actriz luciera superelegante durante la premier, en Japón, de su nueva película Terminator: Dark Fate.

Karla Martínez

Muy fabulosa lució la presentadora con este ceñido vestido negro, que resaltó con una blusa morada de organza con lazada y zapatos de punta del mismo color.

Adriana Lima

La modelo acaparó miradas con este traje negro de lentejuelas de un solo hombro, con cutout y abertura frontal de Dundas.

Scarlett Johansson

Superfina lució la actriz con este coqueto look de falda morada y top strapless tipo corsé, de Louis Vuitton.

Bella Hadid

Con este sencillo look monocromático de pantalón negro, top de cuello alto y botas de punta, llegó la modelo a una velada en Nueva York.

Victoria Beckham

La diseñadora llevó el look perfecto para este otoño: una falda a cuadros, camisa blanca, suéter estampado y botas rojas por encima de la rodilla. ¡Regia!

Katie Holmes

La actriz sigue dando cátedra de estilo con los looks que luce. La vimos llegar a un evento ataviada con este pantalón cropped a rayas, camiseta blanca, zapatos de punta del mismo color y chaqueta naranja.

