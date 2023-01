Los looks de alta costura que Beyoncé lució en su concierto de Dubai incluían un vestido-joya hecho en Ucrania Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Beyonce looks lujo concierto Dubai Credit: Mason Poole/Parkwood Media/Getty Images for Atlantis The Royal El pasado fin de semana se realizó un evento en el resort de lujo Atlantis de Dubai, previo a su inauguración en febrero, al que asistieron estrellas de cine, influencers y modelos como Kendall Jenner. Lo mejor fue que Beyoncé dio un concierto completo, el primero desde hacía 4 años, para lo que desplegó impresionantes atuendos de alta costura dignos de una reina. Empezar galería En la alfombra Beyonce looks lujo concierto Dubai Credit: Mason Poole/Parkwood Media/Getty Images for Atlantis The Royal La diva posó en la alfombra antes de actuar con este diseño a la medida firmado por Dolce & Gabbana, con e lentejuelas doradas cosidas a mano y un abrigo de ópera confeccionado en tafetán. Las medias, visibles por las grandes aberturas, están embellecidas con aplicaciones de Swarovski. La cantante lució pendientes asimétricos de diamantes de Messika, especialmente diseñados por Valérie Messika para su regreso a los escenarios. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Primer look Beyonce looks lujo concierto Dubai Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Atlantis The Royal Para su primera aparición eligió un traje a la medida de Atelier Zuhra, una marca con sede en Dubai conocida por su intrincado trabajo artesanal. El vestido, inspirado en el amanecer según su creadora Rayan Al Sulaimani, contaba con un cuerpo encorsetado con transparencias, falda con piezas acrílicas bordadas y una espectacular capa de plumas de marabú que se extendía alrededor de sus hombros como si fueran alas. 2 de 7 Ver Todo Estrella invitada Beyonce looks lujo concierto Dubai Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Atlantis The Royal Además de presumir el talento local a través de la moda, con una marca con sede en el país donde actuaba, tmabién destacó el talento familiar. Para cantar Brown Skin Girl en el escenario le acompañó su hija Blue Ivy, ataviada con un original enterizo rojo diseñado por su abuela Tina Knowles-Lawson y Timothy White, con trenzas hasta la cintura y zapatillas de plataforma. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Segundo look Beyonce looks lujo concierto Dubai Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Atlantis The Royal Después, la artista se cambió a un conjunto monocromático rojo sangre, con un ajustado enterizo con el cuerpo estilo corsé decorado con pedrería dorada, y una falda voluminosa encima, firmado por Nicolas Jebran, con guantes también bordados con pedrería. El diseñador libanés cuenta con clientas como Jennifer López o Gigi Hadid además de la propia cantante. 4 de 7 Ver Todo Más detalles Beyonce looks lujo concierto Dubai Credit: Mason Poole/Parkwood Media/Getty Images for Atlantis The Royal El tocado en forma de rayos de sol era de de Chris Habana y los pendientes colgantes de diamantes de 80 quilates, de Lorraine Schwartz. 5 de 7 Ver Todo Tercer look Beyonce looks lujo concierto Dubai Credit: Mason Poole/Parkwood Media/Getty Images for Atlantis The Royal Para el final, la también empresaria recurrió al diseñador ucraniano Ivan Frolov, quien confeccionó para ella un minivestido fucsia con una pieza de pedrería dorada y plateada en el pecho, guantes incrustados con joyas y medias bordadas con cristales e hilo de oro galvánico. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mensaje oculto Beyonce looks lujo concierto Dubai Credit: Mason Poole/Parkwood Media/Getty Images for Atlantis The Royal Frolov, quien sigue viviendo en Ucrania pese al conflicto explicó a la revista Vogue que "El traje fue creado en nuestro taller de Kiev, Ucrania, durante la guerra y los apagones masivos. Esto demuestra que, pase lo que pase, las marcas ucranianas siguen mostrando al mundo su resistencia y su cultura". Completó el look con diamantes de Lorraine Schwartz. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

