Todos los detalles de los espectaculares looks que luce Beyoncé en su último álbum Renaissance Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram Beyoncé acaba de publicar su séptimo álbum de estudio: Renaissance, que compuso durante la pandemia. Un trabajo muy esperado que mezcla desde música electrónica hasta ritmos africanos, pasando por el rap, el dance o el funk. En las imágenes que del disco y otras fotos promocionales, Queen Bey juega con sus looks de la mano de los estilistas Marni Senofonte y KJ Moody, y demuestra que la moda es un elemento muy importante para expresar su personalidad. Empezar galería Giannina Azar Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram La portada del disco no podía ser más espectacular, con la cantante a lomos de un caballo con brillos metálicos y un vestido a la medida de la diseñadora colombiana Giannina Azar. Se trata de un cuerpo adornado con cristales y plumas, inspirado en los atuendos de Cher. Esta estampa es una referencia a una escena mítica de la época disco: Bianca Jagger entrando a caballo en Studio 54 el día de su cumpleaños. 1 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Mugler Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram En otra imagen, la cantante de Break my Soul luce un vestido a la medida de Mugler, con un pronunciado escote por el que asoma una pieza plateada, sensuales aberturas y piezas metálicas en los antebrazos, 2 de 16 Ver Todo Dolce & Gabbana Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram En esta ocasión, la artista presume una abultada y brillante chaqueta de látex rojo con cremallera, de los italianos Dolce & Gabbana. 3 de 16 Ver Todo Anuncio Gucci Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram La bola de discoteca no podía faltar en su homenaje a los ritmos protagonistas de los años 70 y 80 en ciudades como Detroit, Chicago o Nueva York. Aquí posa con un vestido plisado de color plateado y amplias mangas, de Gucci. 4 de 16 Ver Todo Schiaparelli Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram Una de las firmas que más hemos visto en las alfombras últimamente es la italiana Schiaparelli, que con sus llamativos y surrealistas diseños ha conquistado a las celebridades. Aquí, Bey luce un body de cuero pulido con conos en los senos, y grandes aretes de la marca. 5 de 16 Ver Todo Alaïa Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram Simplemente regia, la intérprete modela este enterizo de rejilla con escote corazón, adornos de plumas en los pantalones y guantes largos, de Alaïa. 6 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rick Owens Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram ¿Así o más sexy? La cantante de Alien Superstar insinúa piel con este conjunto de Rick Owens de body negro con aberturas y una capa transparente con apliques. 7 de 16 Ver Todo Natalia Fedner y Brian Lichtenberg Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram En esta imagen que nos recuerda a Diana Ross y otras grandes de la música, la estrella deja poco a la imaginación con un body de cadenas y tela metálica firmado por Natalia Fedner y un abrigo de piel de Brian Lichtenberg. 8 de 16 Ver Todo Nusi Quero Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram Una de las piezas más reveladoras que presume la cantante es este body metálico de la artista multidisciplinar Nusi Quero. 9 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio House of Emmanuele Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram Otro retrato de la Diva en blanco y negro, pone en primer plano estos aretes chandelier de House of Emmanuele. 10 de 16 Ver Todo Buerlangma Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram La firma asiática Buerlangma Original está detrás de esta original capa en forma de trapecio con exageradísimos hombros roja y apliques brillantes. 11 de 16 Ver Todo Bethany Cordwell Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram Bethany Cordwell firma este body de pelo con un psicodélico diseño blanco y negro y lentes de sol a juego. 12 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Melissa Simon Hartman Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram Solo podemos definir este look como una obra de arte creada por Melissa Simon Hartman. Un llamativo body con cuello halter y cientos de pétalos metálicos que también caen de la gran pieza trasera, como una cascada de oro., que rodea a la intérprete. 13 de 16 Ver Todo Sarah Sokol Millinery Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram No uno, sino dos tocados de Sarah Sokol Millinery hemos visto lucir a la cantante. Este, con forma de platillo, lo combina con una prenda de media transparente con motivos negros de Wolford y pezoneras con borlas de cristales. 14 de 16 Ver Todo La Perla Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram Con sombrero de cowboy y chaqueta de cuero, la madre de tres presume de trasero en este sexy body lencero con paneles de encaje firmado por La Perla. 15 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alaïa Los looks de Beyonce en Renaissance Credit: Instagram Otro vestido a la medida que la casa francesa Alaïa confeccionó para la estrella fue este ajustado vestido de corte sirena en encaje verde lima con plumas en la parte baja y cuello alto. 16 de 16 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

