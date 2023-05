Beyoncé comparte poderosa reflexión sobre el cabello y ¿anuncia nuevo negocio? “La forma que cuidamos y celebramos el cabello puede impactar directamente en nuestras almas”, expresó la cantante dando un adelanto de lo que podría ser su próximo proyecto en el mundo de la belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Beyoncé Credit: hoto by Mason Poole/Parkwood Media/Getty Images for Atlantis The Royal En medio de su increíble éxito musical y su gira mundial Renaissance, Beyoncé aún recuerda con cariño el comienzo de su carrera en el salón de belleza que tenía su madre Tina Knowles en Texas en los años 90. Fue a través de las redes sociales que la intérprete de temas como "Break My Soul" y "Halo" compartió un carrusel de imágenes en el que se le ve siendo apenas una niña y haciéndose unas trenzas en el negocio de su progenitora. En la publicación, la compositora recordó cómo su primer trabajo fue ayudando a su mamá y de cómo le impactó ver a las mujeres cuidaban de sus melenas. Aseguró que uno de sus mayores deseos es continuar este legado. "¿Cuántos de ustedes sabían que mi primer trabajo fue barriendo cabello en el salón de mi mamá? Destiny 's Child comenzó actuando para clientes mientras se arreglaban el cabello. Estuve expuesta a tantos tipos diferentes de mujeres emprendedoras en su salón. Vi de primera mano cómo las formas en que cuidamos y celebramos el cabello pueden impactar directamente en nuestras almas. La vi sanar y estar al servicio de tantas mujeres", escribió en su perfil de Instagram. Añadió insinuando el lanzamiento de lo que se sospecha es una nueva línea de pelo: "Habiendo aprendido tanto en mi viaje con el cabello, siempre soñé con continuar con su legado. No puedo esperar a que experimentes lo que he estado creando". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la también esposa del rapero Jay Z no reveló detalles sobre qué es exactamente lo que está produciendo, los fanáticos inundaron la sección de comentarios expresando emocionados que están atentos a ver lo que su Queen B tiene reservado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Beyoncé comparte poderosa reflexión sobre el cabello y ¿anuncia nuevo negocio?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.