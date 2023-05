Los fabulosos looks de Beyoncé en su nueva gira mundial La cantante ha comenzado su Renaissance World Tour en Estocolmo, Suecia, con un concierto de tres horas en las que se cambia ¡8 veces de look! Cada uno más sorprendente que el anterior. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Beyoncé está de vuelta! La cantante ha iniciado su gira mundial Renaissance Wolrd Tour en Estocolmo, Suecia, después de siete años alejada de los escenarios. El esperado concierto tiene una duración de tres horas, en las que Queen Bey, además de deleitarnos con sus nuevas canciones y ponernos a bailar, nos deslumbra, literalmente con las fabulosas creaciones hechas a la medida que luce en el espectáculo. Si las que vimos en el álbum y su promoción nos parecieron espectaculares, su vestuario para el show no se queda atrás. La artista, ícono de estilo, con el cabello suelto en suaves ondas enmarcándole el rostro, optó por un maquillaje luminoso en tonos cálidos, que resaltaba su belleza natural y cedía todo el protagonismo a los espectaculares looks. Beyonce looks gira Renaissance Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Parkwood En primer lugar, la cantante de Halo apareció con un conjunto de body con hombros estructurados y leggins a juego confeccionado en un tejido de brillos negros de diferentes texturas con franjas plateadas firmado por Alexander McQueen y joyas Tiffany & Co. Beyonce looks gira Renaissance Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Parkwood Después presumió su tonificada silueta en un enterizo con brillos dorados, que parecía transparente, decorado con manos oscuras con uñas rojas colocadas de manera estratégica, diseño de Loewe. Ella misma lució guantes con la misma manicura que su traje. Beyonce looks gira Renaissance Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Parkwood También le vimos lucir pierna con un minivestido con estampado psicodélico que combinó con un pareo de David Koma y botas altas de brillos iridiscentes. Lo lució bajo una chaqueta plateada de largura asimétrica. Beyonce looks gira Renaissance Credit: Instar Images/The Grosby Group Sin temor a deslumbrar al público apostó por una gran capa acolchada de color plateado, con el interior de satín, que parecía un edredón y que retiró con la ayuda de dos bailarines, obra de Coperni. Beyonce looks gira Renaissance Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Parkwood Bajo esa capa-edredón llevaba un maillot del mismo color metálico y brillante de Courrèges, con transparencias, un circulo en el abdomen, mangas de distinto color, y botas a medio muslo de color blanco. Beyonce looks gira Renaissance Credit: Instar Images/The Grosby Group Uno de los momentos más espectaculares fue cuando la cantante apareció en la tarima con un exagerado vestido de mangas acampanadas y hombros estructurados, con efecto origami, a juego con un peculiar tocado, que parecía estar formado de triángulos blancos. Pero la madre de tres sorprendió a todos cuando los triángulos se iluminaron en diferentes colores. Beyonce looks gira Renaissance Credit: Instar Images/The Grosby Group Debajo, la artífice de Lemonade llevaba un enterizo negro cubierto con perlas de Balmain, que completó con un peculiar sombrero también adornado con perlas y botas de charol por encima de la rodilla de Stuart Weitzman. Otro look consistió en un enterizo amarillo y negro con detalles plateados de Mugler, con el que parecía una superheroína. Con este modelito lució también un cuerno con grandes cuernos. Beyonce looks gira Renaissance Credit: Instar Images/The Grosby Group Para terminar, la talentosa artista eligió un centelleante conjunto de pantalón cargo plateado, con un top con brillos y un breastplate de espejo, que tan de moda están ahora. Un total look de Loewe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No nos podemos ni imaginar el tamaño del guardarropa en la gira de Beyoncé, quien además siempre combina sus atuendos con el de sus bailarines, creando un espectáculo incomparable de luz, sonido y movimiento, con la cantante volando por el aire o montada en un caballo de cristal, fuegos artificiales y coreografías increíbles.

