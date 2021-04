El look del día - abril 13, 2021 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Beyonce, sexy, Instagram, aniversario de boda Credit: Instagram/Beyoncé Las celebridades continúan con su vida cotidiana este 2021 en el que las mascarillas siguen siendo el accesorio indispensable en el exterior, pero siempre ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Rihanna, Sofía Vergara y la reina Letizia son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy. Aquí tenemos de todo un poco. Échale un vistazo a sus looks y elige tu favorito. Empezar galería Beyoncé Beyonce, sexy, Instagram, aniversario de boda Credit: Instagram/Beyoncé Para salir a cenar con su esposo, la cantante optó por este sexy conjunto a cuadros de pantalón corto y chaqueta, que complementó con zapatos rojos de punta. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Rosie Huntington-Whiteley Rosie Huntington-Whiteley, look del dia, abrigo rojo de cuero, look de blanco Credit: Rosie Huntington-Whiteley La modelo salió a disfrutar de una noche lluviosa en la ciudad de Nueva York ataviada con este atuendo superchic de pantalón blanco, top del mismo color y un elegante abrigo rojo de cuero. 2 de 9 Applications Ver Todo Hailey Bieber Hailey Bieber, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Los pantalones de talle alto y pierna ancha están muy de moda y los sabe llevar muy bien. Nos encantó cómo los combinó esta vez con un top blanco, chaqueta y tenis. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Megan Fox Megan Fox, pantalon de cuero, jacket de mezclilla, look del dia Captamos a la actriz dando un paseo por las calles de Hollywood ataviada con pantalón negro de cuero, croptop negro, jacket cropped de mezclilla y botas de plataforma. 4 de 9 Applications Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, conjunto rojo de pantalon y chaqueta, Madrid Credit: Jose Gegundez - Pool/Getty Images Sobria y elegante lució su majestad con este conjunto rojo de pantalón y chaqueta. 5 de 9 Applications Ver Todo Rihanna La cantante salió a cenar con este look de minivestido marrón con flecos y sandalias atadas al tobillo. Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La cantante salió a cenar con este look de minivestido marrón con flecos y sandalias atadas al tobillo. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Selena Gómez Selena Gomez, look del dia, minifalda de cuero Credit: 2021 The Image Direct/The Grosby Group Encontramos a la cantante en Nueva York con este look de minifalda negra de cuero, suéter colorblock y botas color camello. 7 de 9 Applications Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group Cómoda y femenina lució la actriz colombiana con este atuendo de jeans cropped, blusa estampada con vuelos y zapatos negros de plataforma. 8 de 9 Applications Ver Todo Andrea Legarreta Andrea legarreta, look del dia, pantones cortos, sexy, programa Hoy Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana mostró sus tonificadas piernas con este look de pantalón corto y top azul marino oversized de un solo hombro. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Login

View image El look del día - abril 13, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.