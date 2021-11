Beyoncé y Hailey Bieber: las primeras en la fila para la nueva colaboración de Supreme y Tiffany & Co. En pos de una audiencia más joven, Supreme y Tiffany & Co. se han unido para crear en una edición de piezas icónicas que rápidamente se convierten en accesorios de culto. ¿Sus voceros? De Beyonce y Jay-Z, hasta Hailey Bieber y el campeón de la NBA, Kyle Kuzma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Beyonce y Hailey Bieber Credit: Ian West/PA Images via Getty Images; Amy Sussman/KCA2021/Getty Images for Nickelodeon ¿Qué tienen en común Supreme y Tiffany & Co.? Aparentemente mucho. En busca de una audiencia más joven, las dos potentes marcas del mundo de la moda urbana y la joyería se han unido para crear en una edición de piezas icónicas, la primera de las cuales es un colgante de plata ensartado en una cadena de perlas. La pequeña placa lleva inscritas las palabras "Por favor, devuelve a" (o regresa a, dependiendo de cómo se traduzca), junto con la insignia de Supreme; "Nueva York", en referencia a las raíces estadounidenses de ambas marcas; y "925", el marcador de plata de ley de Tiffany. En septiembre se habló de que la nueva misión de Tiffany & Co. era la de diversificar su producción bajo un nuevo lema: "Esta no es la Tiffany de tu mamá". Con el fin de causar sensación la marca reclutó a Jay-Z y Beyoncé para protagonizar una deslumbrante campaña de publicidad, con su famoso diamante amarillo y un cuadro de Basquiat nunca antes visto. La exitosa campaña, que no escatimó en gastos, atrajo atención también por su compromiso de ayudar a estudiantes de arte pertenecientes a minorías a través del programa de becas About Love, de Tiffany & Co. Desde entonces, Hailey Bieber y el campeón de la NBA Kyle Kuzma han inyectado a la cuenta de Instagram de Tiffany & Co. un nuevo sentido de valentía y glamour. Esta visión centrada en la juventud se debe en gran parte a Alexandre Arnault, el exdirector ejecutivo de Rimowa quien renovó la famosa línea de maletas de viajes con colaboraciones con marcas culturalmente conscientes, como Supreme. Ahora el vicepresidente ejecutivo de producto y comunicación de Tiffany & Co., ha vuelto a la carga, esta vez desde la cuenta de Instagram de la marca de joyería con un solo emoji: el equivalente a la caída de un micrófono en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque se conocen pocos detalles sobre toda la línea de productos, se sabe que viene una navaja de bolsillo de lujo y una camiseta con el logo acompañarán la oferta de plata esterlina. Con una galaxia de estrellas que ahora actúan como embajadores de la marca, las apuestas están sobre quién usará Supreme X Tiffany primero. Naturalmente, Bey y Jay tendrán los primeros dibs, pero ¿la diva del pop realmente cambiará su roca amarilla por un amuleto de cuello de etiqueta?

