Bermudas: la tendencia inesperada que está causando furor Esta pieza le sienta de maravilla a todas las figuras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primavera ya está en pleno apogeo, y aunque en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia, entre otras, todavía está un poco frío, ya en unos cuantos días todos podrán disfrutar de días más agradables, perfectos para usar ropa más ligera, cómoda y femenina. Y es que no podemos negar que la primavera es la temporada con la ropa más bella y que te anima a salir y disfrutar de actividades al aire libre y reuniones entre amigos. En esta temporada son varias las tendencias que están causando furor, entre ellas la combinación de colores fuertes como el verde y el fucsia, los zapatos con altas plataformas, los culottes, rayas multicolor o blanco y negro, y femeninas faldas midi con corte A, y por supuesto, los vestidos con estampados florales. Pero también hay una tendencia inesperada que está cautivándonos a todas, incluyendo a las famosas. Hablamos de las bermudas, una pieza bastante clásica pero que hay ya varios años no las veíamos ocupar un lugar protagónico como ahora. Lo mejor de esta prenda es que además de que es muy cómoda y le queda bien a todos los tipos de cuerpo, se puede usar de forma casual con tenis, una camiseta y chaqueta, o con un look más elegante solo llevando sandalias de tacón y stilettos y una elegante blusa con mangas abullonadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bella Hadid Celebrity Sightings : Day Eight - Paris Fashion Week - Womenswear F/W 2022-2023 Credit: Marc Piasecki/GC Images Kendall Jenner out and about, New York Fashion Week, USA - 06 Sep 2018 Credit: The Grosby Group Galilea montijo en bermudas Credit: Instagram Como pueden ver en estas imágenes, las famosas combinan las bermudas con todo. En el caso de Bella Hadid, le dio un toque más invernal llevando botas y varias capas de ropa. En el caso de Kendall, usó las bermudas de manera casual pero dándole toque chic y femenino con un top crema y sandalias transparentes. Mientras que Galilea Montijo combinó su bermuda de cuero con un chaleco y sandalias de plataforma, otra de las grandes tendencias de la temporada. Bermundas, tendencia de primavera 2022 Credit: Cortesía Linen Blend Bermuda Shorts, de Zara. $39.90. zara.com Bermundas, tendencia de primavera 2022 Credit: Cortesía High-Rise Wide Leg Bermuda, de Wild Fable. $20. target.com Bermundas, tendencia de primavera 2022 Credit: Cortesía Burlington Orchid Bermuda Shorts, de J. Ing. $31.49. jingus.com Bermundas, tendencia de primavera 2022 Credit: Cortesia Wool Bermuda Short, de Banana Republic. $90. bananarepublic.gap.com Las bermudas son muy versátiles y las puedes usar para diferentes ocasiones, en especial en primavera y verano que de seguro vas a asistir a muchas reuniones al aire libre. Lo bueno es que muchas de nuestras tiendas favoritas, tiene varias opciones disponibles ya sea de mezclilla, de algodón o lino, así es que es fácil encontrar una que vaya con nuestro gusto y presupuesto. Échale un vistazo a las que encontramos y elige tus favoritas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bermudas: la tendencia inesperada que está causando furor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.