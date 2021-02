Close

¡Atención! Estas son las razones por las que debes empezar a usar colágeno Estas razones te harán correr a comprar productos de belleza que contengan esta potente proteína. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por años hemos escuchado que lo primero que empezamos a perder en la piel es el colágeno. Y es que a medida que pasan los años la producción de colágeno va disminuyendo gradualmente y eso se ve reflejado en nuestro organismo, y sobretodo nuestro rostro. La poca producción de colágeno causa dolores en las articulaciones y deficiencias circulatorias, pero también tiene devastadoras consecuencias en nuestra piel, uñas y cabello. Hablamos con la dermatóloga certificada Caroline Robinson quien nos explicó mejor las razones por las que debemos incluir productos que contengan colágeno en nuestra rutina de belleza. 1- El colágeno es parte de una estructura más profunda de la piel que ayuda a proveer firmeza, mientras agrega hidratación y elasticidad. Nos ayuda a tener una apariencia más joven. 2- Desafortunadamente, durante la mayor parte de nuestra vida adulta la habilidad de producir colágeno declina un 1% cada año, [empezando] entre los 25 y 30 años, dependiendo de tu genética. Además, la calidad y fuerza de nuestro colágeno puede ser afectada por factores como el estrés y la alimentación, al igual que los rayos del sol y la contaminación ambiental. 3- Incorporar productos para el cuidado de la piel que aumenten la producción de colágeno puede ayudar a combatir esos cambios que vienen con la edad. Desafortunadamente no hay mucha data acerca de los beneficios que trae el ingerir colágeno. Lo mejor es usar un buen protector solar y productos que ayuden a mantener y aumentar el colágeno en nuestro organismo. 4- Aparte de la protección solar, es bueno incorporar a tu rutina de belleza productos que tengan niacinamidas y péptidos porque estos ingredientes ayudan a producir colágeno, especialmente es lo mejor para esas personas que son sensibles al retinol. La nueva crema Ultra Repair Firming Collagen, de First Aid Beauty, contiene una mezcla de niacinamidas, pptidos y colágeno, y ayuda a promover la producción de colágeno, además de proteger el el que ya tenemos y a aumentar la hidratación. Image zoom Credit: Cortesía Ultra Repair Firming Collagen Cream, de First Aid Beauty. $36. sephora.com Image zoom Credit: Cortesía Pro-Collagen Eye Renewal, de Elemis. $105. us.elemis.com Image zoom Credit: Cortesía PLUM Collagen Boost Volumizing Face Mask, de Pixi. $10. target.com. 5- Algunos procedimientos estéticos realizados por dermatólogos pueden ayudara rejuvenecer el colágeno. Es bueno hablar con tu doctor para saber si eres candidata.

