Beneficios de los tratamientos faciales de microcorriente Existen dos básicos para el cuidado de la piel que seguramente has escuchado por todos lados: hidratación y protección solar. Pero, ¿sabías que la estimulación de los músculos faciales también ayuda a mejorar su salud de tu rostro por dentro y fuera? Pensémoslo; si los músculos de nuestro cuerpo necesitan ejercicio para estar sanos y tonificados, ¿por qué no aplicarías lo mismo a aquellos de nuestro cara? Mejorar la composición muscular en tu cara es equivalente a ganar mayor firmeza, mejor contorno facial así como la reducción en las líneas de expresión y bolsas en los ojos. Y esto puede lograrse gracias a un tratamiento no invasivo que se ha popularizado en spas y salones de dermatología en Nueva York: tratamientos faciales de microcorriente. Los tratamientos de microcorriente constan en estimular tu rostro a través de una corriente de baja intensidad, misma que imita la corriente natural del cuerpo; a su vez, promueve la regeneración natural de la piel. ¿Y los beneficios? Bueno, algunos de ellos son: Drena las toxinas de tu piel

Desinflama y promueve la circulación sanguínea

Mejora el contorno facial

Promueve la producción de colágeno

Eleva y abre los párpados

Disminuye las bolsas y ojeras Y eso son sólo algunos. Por medio de movimientos estratégicos la corriente pasa por tu rostro trabajando específicamente en cada zona: párpados, cejas, barbilla, líneas de expresión, frente y cuello. Tratamiento de belleza facial Tratamiento de belleza facial | Credit: Getty Images Ahora bien, aunque es un tratamiento de lifting no invasivo, se recomienda más a mujeres con pieles maduras o con algún tipo de padecimiento en la dermis. Por el contrario, si tienes piel joven, puedes usar los faciales de microcorriente como un tratamiento preventivo. Centros especializados en la ciudad de Nueva York recomiendan someterse a este tratamiento una vez al mes para obtener mejores resultados. Porque no olvidemos que la constancia es clave al momento de cuidar tu piel. Aunque los tratamientos de microcorriente son seguros e indoloros, debes tener mucho cuidado del sitio en donde te someterás a éste. Asegúrate siempre de poner tu salud en manos de profesionales y dermatólogos especializados. También ten en cuenta que si estás embarazada o en lactancia, debes consultarlo primero con tu médico antes de someterte a este tratamiento. Es verdad que este tipo de tratamientos va ganando más popularidad. Su mejora en los rasgos faciales, estimulación de la circulación y drenaje linfático lo hace ideal para quienes buscan un efecto rejuvenecedor sin someterse a cirugías o procedimientos dolorosos.

