Estas son las razones por las que debes hacerte terapias intravenosas con vitaminas Este procedimiento podría cambiarte la vida. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Empieza un nuevo año y también llegan nuevas ganas de comer más saludable, hacer más ejercicios y maneras de mantenerse saludable para lucir bien tanto por dentro como por fuera. Es cierto que lo que ingerimos nos ayuda a mantener el organismo en óptimas condiciones, pero también existen otras maneras de proteger el sistema inmunológico, evitar enfermarnos y de paso lucir una piel radiante. ¿Una de las maneras más efectivas? Sin duda, la terapia intravenosa con vitaminas. Hablamos con la doctora Erika Schwartz de Evolved Science, quien nos explicó mejor cómo funciona este método, los beneficios que tiene tanto para la salud como para la piel y el por qué todos debemos de hacerlo. Doctora, ¿de qué se trata la infusión IV revitalizante? Es una combinación de hidratación, refuerzo inmunológico e ingredientes antiinflamatorios que ayudan a mejorar la claridad mental, a subir la energía y revitalizar el cuerpo y la mente en general. ¿Cómo funciona el proceso? Haces una cita, hablas con uno de nuestros especialistas y hablas con él acerca de lo que quieres. Entonces así se prepara una formulación en el laboratorio con los ingredientes que necesitas. Te relajas y recibes los nutrientes directo a la sangre. ¿Estos ingredientes también son buenos para la piel? Claro que lo son. La piel es el órgano más grande del cuerpo. [Estas] terapias intravenosas mantienen la piel limpia, suave y mejoran su textura porque además ayudan a producir colágeno. ¿Quién es candidato para hacerse este tratamiento? Cualquiera que quiera lucir y sentirse lo mejor posible. ¿Hay alguien que no debe hacerlo? Algunos doctores recomiendan que las mujeres no deben hacerlo cuando están embarazadas. ¿Cuáles son los pros y los contras de este procedimiento? Los pros son una mejor hidratación, mejor sistema inmunológico y reducción en la inflamación. El problema es que el resultado solo dura entre una a dos semanas. Los pacientes quedan tan encantados con los resultados que vienen cada dos o cuatro semanas para poder mantener ese glow natural y un sistema inmunológico fuerte. La constancia de los tratamientos depende de tus necesidades. Empezamos haciéndolos cada semana, por cinco semanas, luego cada mes. Si ocurre algo como que necesitas viajar y fortalecer tu sistema inmunológico, recomendamos la infusión IV. Si tienes la gripe necesitas un [terapia] intravenosa de inmediato. ¿Los resultados son inmediatos? Sí, te sientes muy bien de inmediato, pero aún mejor cuando pasa el tiempo. Te sientes increíblemente bien una semana después. ¿Cuál es el precio? Eso depende de lo que necesites. Pero empieza en $750. Advertisement

