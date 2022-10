Conoce los grandes beneficios de la radiofrecuencia facial fraccionada Son muchos los tratamientos de belleza a los que podemos acceder para mejorar la apariencia de nuestra piel sin pasar por quirófano. En esta ocasión vamos a hablar del tratamiento conocido como radiofrecuencia facial fraccionada. Los resultados son sorprendentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está claro que ya NO hay excusas para NO tener una piel saludable y prolongar su apariencia juvenil. Hablando con la reconocida especialista en tratamientos corporales y faciales, Paula Christiansen, propietaria de Mint Wellness Center en Miami, nos explicó la variedad de tratamientos disponibles que ofrece en su centro de estética y que nos ayudan a tener una piel más sana tanto facial como corporal. Cortesía Mint Wellness Center Miami Cortesía Mint Wellness Center Miami | Credit: Cortesía Mint Wellness Center Miami Ahora bien, ¿Qué es la radiofrecuencia facial? En este tratamiento utilizamos ondas de radiofrecuencia que pasan directamente a nuestra piel, en nuestro centro nos diferenciamos por que aplicamos este tratamiento utilizando cabezales de agujas de oro 18k lo que hace que el tratamiento trabaje en nuestra piel de adentro hacia afuera. ¿Cuál es el efecto de la radiofrecuencia en nuestra piel? Al exponer nuestra piel a la radiofrecuencia fraccionada utilizando las maquinas con las que trabajamos, logramos aumentar la temperatura de los tejidos de la piel lo cual estimula a la producción de colágeno, entre otros beneficios. "Los resultados se ven inmediatamente porque al aumentar la producción de colágeno, logramos un efecto inmediato y duradero y esto se traduce en una piel nueva, tersa y joven", puntualizó Christiansen. ¿Por qué nos ayuda a mejorar la condición de nuestra piel? Precisamente porque al estimular la producción de colágeno, logramos nutrir los tejidos, regenerar cualquier daño o previene el envejecimiento de la piel. Además, de retrasar el envejecimiento de nuestra piel, ¿cuáles son los otros beneficios de aplicar radiofrecuencia a nuestro rostro? Definitivamente al aplicarnos este tratamiento de radiofrecuencia fraccionada lograremos una piel más sana, libre de cicatrices o marcas, poros abiertos, manchas del sol y el envejecimiento. ¿Cuántas sesiones se recomienda y cuándo comenzamos a ver diferencia en la condición de nuestra piel? La diferencia se comienza a ver desde la primera sesión. Sin embargo, es muy importante establecer una rutina de tratamientos. Paula nos dice que "Es la constancia lo que les dará un resultado duradero. Depende del caso de cada paciente recomendamos de 3 a 5 sesiones. Esto puede variar de acuerdo a cada paciente". Una vez terminadas las sesiones recomendadas, ¿cuál es el plan de mantenimiento? "La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y aun así no le dedicamos el tiempo y cuidado que merece. Luego de terminadas las sesiones de radiofrecuencia, siempre recomendamos una vez al mes realizar hidrataciones profundas, limpiezas y llevar en casa una rutina de cuidado diario", puntualizó la especialista. ¿Tiene algún efecto secundario? Como todos nuestros tratamientos en Mint Wellness Center, la radiofrecuencia fraccionada es completamente segura y no ocasiona ningún tipo de efecto secundario. ¿A qué edad podemos comenzar a aplicarnos radiofrecuencia fraccionada a nuestro rostro? Esto depende de la necesidad de cada paciente. Por ejemplo, sí es por causa del acné, desde los 17 años puedes empezar a realizarte el tratamiento. Si es por prevención y para prolongar la juventud de tu piel, entonces recomiendo comenzar a partir de los 25-30 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce los grandes beneficios de la radiofrecuencia facial fraccionada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.