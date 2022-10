Los beneficios del J Plasma para corregir la flacidez de la piel A nadie le gusta lucir una piel flácida. Es por eso debemos desde muy temprana edad comenzar a nutrir y cuidar de nuestra piel para prolongar su apariencia joven y saludable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La flacidez de la piel en cualquier parte del cuerpo se debe a varias razones, por ejemplo, la edad, la sobreexposición al sol, fumar, bajar mucho de peso, la alimentación, etc. Cuando hablamos de flacidez pensábamos que la única solución es por ejemplo un "tummy tuck"en en el abdomen o "face lift" en la cara, sin embargo, hablando con el reconocido cirujano plástico en la ciudad de Miami, el doctor Alexander Zuriarrain, director medico de Zuri Plastic Surgery y conocido como Dr. Z, nos explicó sobre el conocido y efectivo tratamiento conocido como J Plasma el cual puede ser la solución a ese grado de flacidez que tengas. Aquí las dudas más comunes con relación a este tratamiento y en el cual el Dr. Z es un experto ya que los testimonios de sus pacientes son muy positivos. Dctor Alexander Zuriarrain Credit: Cortesía doctor Alexander Zuriarrain ¿Qué es el J Plasma? El procedimiento Renuvion by J-Plasma puede brindar mejores resultados sin las cicatrices largas y el tiempo de inactividad prolongado al encoger la piel flácida. Dado que no hay cicatrices largas, las complicaciones serán sustancialmente menores para esta nueva alternativa en cirugía estética. ¿Quiénes son los mejores candidatos para este procedimiento? Cuando realizamos una liposucción la piel queda flácida por la perdida de grasa, por eso es muy recomendable combinar la liposucción con el tratamiento de J Plasma. Los resultados se miden de acuerdo con el grado de flacidez del paciente. ¿Qué resultados podemos esperar? J Plasma es un tratamiento revolucionario que utiliza gas helio y energía de radiofrecuencia para crear plasma de helio frío, que se inyecta y se usa para tratar la parte interior de la piel. El gas ionizado estimula la producción de colágeno, tensando inmediatamente la piel. Mujer recibiendo tratamiento facial Mujer recibiendo tratamiento facial | Credit: Getty Images ¿En qué partes del cuerpo se puede aplicar? Los resultados son excelentes en: Levantamiento de brazos

Levantamiento de cinturón (abdomen y costados)

Levantamiento de senos

Levantamiento de glúteos

Levantamiento de muslos

Levantamiento de cara y cuello

Levantamiento de rodilla

Abdominoplastia ¿Cuál es la combinación perfecta (otros tratamientos) para aplicar el tratamiento de J Plasma? Para determinar si es un buen candidato para el J Plasma subdérmico, lo consultaremos para analizar sus necesidades y expectativas de estiramiento de la piel. Dependiendo de su fisiología personal, puede encontrar que el estiramiento de la piel con J Plasma ofrece los resultados sin el desafío de una cirugía más invasiva. Su peso y edad también pueden influir en su elegibilidad. Renuvion (J-Plasma) es una modalidad excelente para pacientes con exceso de piel leve a moderado que no desean cicatrices, incisiones o tiempo de inactividad prolongado. Para el tratamiento con plasma subcutáneo, cualquier tipo de piel es un buen candidato. Para la pieza de mano de rejuvenecimiento facial, solo aquellos con tipos de piel más claros son candidatos. ¿Cómo es la recuperación? Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan aproximadamente a las 2 semanas, todavía hay enrojecimiento / eritema que dura aproximadamente 4 semanas. La energía penetra profundamente en la piel para obtener un resultado máximo que alarga el tiempo de inactividad. Esto contrasta con el ajuste de Renuvion (J Plasma) en el que los pacientes volvieron a trabajar en unos pocos días.

