Granada divina: recetas de belleza para una piel y un cabello del otro mundo Esta llamativa y colorida fruta puede hacer maravillas por tu belleza. Entusiásmate con estas simples y efectivas mascarillas caseras Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta entrega de los #EspecialesconKika te traemos maravillosas recetas de belleza con granada para dar luminosidad a tu piel y un brillo envidiable a tu cabello. En el vídeo verás su sencilla preparación y encontrarás alternativas de productos de belleza que ya la contienen en su fórmula. La granada tiene una carga de antioxidantes que triplica en potencia al té verde o al vino tinto. Contiene hierro, vitamina A, vitamina C y también es una buena fuente de fibra dietética que mantiene el intestino limpio. Aquí te comparto estas simples recetas de belleza caseras para todas las edades, ideales para combatir desde el acné hasta las arrugas y las manchas además de dar a tu cabello nueva vida. Granada, belleza natural, Tips de Kika Credit: Cortesía de Kika Rocha Mascarilla hidratante Por ejemplo, para mantener el colágeno en las pieles maduras puedes preparar una mascarilla hidratante que le dará un boost de luminosidad de inmediato. Solo debes mezclar dos cucharadas de yogur natural, una cucharadita de miel y una cucharada de jugo de granada. Aplícala en rostro y cuello y déjala por 20 minutos antes de enjuagar. Granada, belleza natural, Tips de Kika Credit: Cortesía de Kika Rocha Mascarilla blanqueadora Si buscas blanquear tu piel, prepara una pasta en la licuadora con dos cucharaditas de jugo de granada y una de avena y déjala actuar en tu rostro algunos minutos. Enjuague capilar Para un cabello lustroso enjuágalo después del champú y el acondicionador, con un vaso que contenga dos partes de vinagre blanco y una de jugo granada. Remata con un toque de agua fría y listo. Adiós acné ¿Sabías que la cáscara de granada tiene propiedades curativas para el acné?. Aquí un súper remedio. Pon a hornear las semillas y la cáscara de la fruta en trozos hasta que queden bien tostadas. Colócalas en una licuadora y tritúralas bien hasta obtener un polvo. Mezcla 2 cucharaditas de polvo con agua de rosas hasta que se forme una pasta. Aplica sobre las imperfecciones como tratamiento localizado. Deja actuar durante 5-10 minutos y luego enjuaga con agua tibia. Esto se puede hacer según sea necesario o 1-2 veces a la semana. Exfoliante efectivo También puedes preparar un exfoliante facial o corporal que también restaura inmediatamente la hidratación de la piel. Usa el mismo método para moler la cáscara de granada hasta convertirla en polvo y mézclala con estos ingredientes: Media taza de azúcar morena y cuatro cucharadas soperas de aceite de almendras o coco. Aplícala en la ducha en el rostro o cuerpo en movimientos circulares para exfoliar y luego enjuaga. Piel renovada al instante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aliados maravillosos Existen buenos productos que incorporan a la granada en sus fórmulas como este champú sin sulfitos que repara el cabello reseco además de aportarle brillo y volúmen. Very Volumizing Shampoo, de Burt's Bees. $8.99. burtsbees.com. Granada, belleza natural, Tips de Kika, Burt's Bees, champú Credit: Cortesía Otro delicioso jabón para tu ducha que cuida tu piel con extracto de esta fruta y que viene formulado sin parabenos o ftalatos es Juicy Pomegranate & Mango Bodywash de Softsoap. $4.99. amazon.com Granada, belleza natural, Tips de Kika Credit: Cortesía de Kika Rocha

Si no tienes tiempo de preparar una mascarilla en casa esta alternativa es fácil y eficaz. Pomegranate Clean Facemask de Sephora Collection. $3.50. sephora.com Granada, belleza natural, Tips de Kika, Sephora, mascarilla Credit: Cortesía Y para rematar la línea botánica italiana Prato contiene dentro de sus maravillosos ingredientes naturales a la granada. Yo estoy enamorada de la mascarilla purificante y el suero de ojos. Vale la pena probarlos! Granada, belleza natural, Tips de Kika Credit: Cortesía de Kika Rocha

