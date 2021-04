¿No te crece el cabello? Este es el producto que necesitas para solucionar ese problema Es el producto de moda y por muy buenas razones. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para la mayoría de las mujeres la salud de su cabello es muy importante. Por eso no escatiman en esfuerzos ni gastos para que este se mantenga en óptimas condiciones. Sin embargo, muchas veces esos esfuerzos no dan frutos, sobretodo cuando el cabello ha pasado por procesos como la decoloración y está quebradizo y peor aún, no crece. En realidad, uno de los mayores problemas que enfrentan muchas mujeres, es el hecho de que su melena no crece. Existen recetas caseras que vale la pena probar y también muchos productos que prometen incentivar el crecimiento. Ahora bien, en los últimos tiempos hemos estado escuchando acerca de los exfoliantes capilares y una de sus funciones es precisamente hacer crecer el cabello. Los exfoliantes capilares tienen muchas funciones y si no has contemplado empezar a usar uno, es posible que estas razones te hagan salir corriendo a comprarlo. Vamos a ser sinceras, ya usamos bastantes productos para poder mantener el cabello en óptimas condiciones, pero también es cierto que cuando algo funciona, lo queremos probar. Este tipo de productos, que en los dos últimos años ha estado dando mucho de qué hablar, se puede usar para combatir varios problemas entre ellos la grasa y la caspa. Un exfoliante capilar, es justamente eso y hace lo mismo que hace el scrub para el cuerpo, limpiar profundamente y deshacerse de los residuos de productos que se han estado acumulando. Pero en el caso los que son específicamente para el cabello, estos también ayudan a las chicas que sufren de sensibilidad en el cuero cabelludo, y sobretodo estimulan el crecimiento, algo que todas queremos. Al exfoliar el cuero cabelludo remueves las células muertas y estas reduciendo las enzimas que impiden rompen el cabello e impiden su crecimiento. Además, ayuda a que células nuevas y más saludables tenga espacio para desarrollarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Exfoliante capilar Credit: Cortesía Scalp Care Revitalizing Treatment, de Living Proof. $32. livingproof.com Exfoliante capilar, scalp scrub Credit: Cortesía Cleansing Purifying Scrub with Sea Salt, de Christopher Robin. $53. dermstore.com exfoliante capilar, scapl scrub Credit: Cortesía True Enlightenment Scalp Scrub, de Innersense. $43. innersensebeauty.com Lo mejor de todo, es un exfoliante capilar constantemente, el cabello luce más saludable y con un brillo incomparable. Échale un vistazo a las opciones que sugerimos y elige la que más te guste. ¿Alguna vez has usado un scalp scrub?

Share options

Close Login

View image ¿No te crece el cabello? Este es el producto que necesitas para solucionar ese problema

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.