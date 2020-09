No vas a creer todo lo que el tomate puede hacer por tu piel Si tienes la piel grasa, el tomate se puede convertir en tu mejor aliado Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que nada mejor que comer frutas y vegetales para cuidar la salud y también para tener una piel envidiable. Pero cuando se habla de tener un buen cutis casi siempre nos enfocamos en comer frutas como la naranja y las fresas, o en verduras como las espinacas y el brócoli. Ahora bien, nunca hemos tenido al tomate en esa lista de cosas que podemos hacer para remediar algunos problemas de la piel. Sin embargo, esta ingrediente que tanto usamos para cocinar, tiene infinitas propiedades no solo para la salud, sino también para la belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una nueva entrega de los especiales con Kika, la experta en belleza y ahora directora de moda y belleza de People en español, se fue un huerto de tomates en Connecticut para aprender un poco más acerca de sus tantas propiedades beneficiosas para el rostro, especialmente para las pieles propensas al acné y a producir grasa en exceso. “El sumo de tomate fresco y recién preparado es un tónico maravilloso para el exceso de grasa en la piel”, cuenta la experta. “Con la pulpa del tomate y la pulpa de la sábila se prepara una mascarilla ideal para tratar las pieles con tendencia al acné. Ayuda no solo a secar todos los barritos, sino también proporciona una luminosidad espectacular”. Según explica Rocha, el tomate es rico en pigmentos naturales o licopenos, por eso se usa en bronceadores, así como las zanahorias, las cuales tienen caroteno. Y es que los licopenos del tomate no solo dan color, sino que también son antioxidantes que combaten los radicales libres que nos hacen envejecer. Expertos científicos dicen que el tomate previene enfermedades como el cáncer y que es preferible comerlo crudo que cocido. Eso sí, debe estar bien lavado para eliminar pesticidas o residuos de esos químicos de la cáscara. “Otro secretico del tomate es que es diurético’, confiesa Rocha. “Nos ayuda a eliminar el colesterol, el ácido úrico y las toxinas”. No te pierdas el video al inicio del artículo para que conozcas más de las propiedades del tomate y aprendas a hacer dos mascarillas increíbles para la piel.

