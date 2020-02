Descubre los beneficios de las rosas para la piel Descubre los usos de tu flor favorita para la piel By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Haciendo homenaje a su tierra, Colombia, Nuestra colaboradora experta en moda y belleza, Kika Rocha, nos propone esta semana recetas caseras a base de la flor favorita por excelencia: la rosa. ¡No te pierdas sus usos en materia beauty! Sin duda alguna, uno de los usos más conocidos que probablemente habrás visto en tu casa desde niña es el agua de rosas, que ya se usaba como tónico e hidratante facial desde los tiempos de nuestras abuelas. “La más popular de Colombia es la de Droguería rosas”, explica Rocha sobre esta marca que también comercializa cremas hidratantes, jabones y todo tipo de productos a base de esta flor y sin ingredientes irritantes. ¿Un truco? Guarda el tónico en la nevera para conservar mejor sus propiedades y que tenga un efecto despertador estimulante al ponértelo sobre la piel. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esencia de rosas que puedes comprar en cualquier herbolario. Como propone Rocha, puedes añadirle unas gotitas a tus cremas hidratantes o crema de manos para perfumarlas o mezclarla con agua para perfumar el ambiente de tu casa. ¿Quieres probar una mascarilla nueva este fin de semana? Te proponemos una natural, hidratante y DIY a base de pétalos de rosa y yogur natural. “Aplícala sobre la piel del rostro y cuello, deja actuar unos 15-20 minutos y enguaja con agua tibia”. La experta recomienda usar este ingrediente estrella, esta vez en forma de jabón de rosas, para limpiar tus brochas. Algo que, según cuenta, deberíamos hacer al menos una vez a la semana. Advertisement

