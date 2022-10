6 beneficios de aplicar cubos de hielo en la piel del rostro La exposición al sol, la mala alimentación y la contaminación promueven el envejecimiento prematuro de la piel. Si tienes estos problemas, el hielo puede ser tu mejor aliado de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por eso, la industria cosmética ha creado una serie de productos que evitan la resequedad y retrasan la aparición de las pavorosas arrugas y manchas; sin embargo, estos son muy costosos para algunos bolsillos. Si tienes el mismo problema que nosotras, tienes que saber que el hielo que se forma en tu refrigerador o bien adquieres en el supermercado ayuda a regenerar la piel del rostro e incluso hasta rejuvenecerla. ¡Qué es esta bendición! La terapia facial con hielo proviene del Oriente y se ha extendido por todo el mundo para cuidar la juventud. Entérate de algunos de sus beneficios y comienza hoy mismo a usarlo. 1.Rejuvenece: Consiste en frotar hielo sobre las líneas del rostro tanto en la mañana como por la noche para hidratar, tonificar y evitar la aparición de líneas de expresión. Si tienes la costumbre de ir a un spa, sabrás que en estos sitios es muy usada. 2. Previene el acné: Las espinillas, puntos negros y manchas suelen aparecer como consecuencia de la exposición al sol o cambios hormonales. Evítalas utilizando este tipo de producto natural. 3. Estimula la circulación sanguínea, lo que ayuda a rejuvenecer la piel. Otros de los productos que mejoran este problema son: el cereal, jengibre, ajo, semillas de calabaza, cúrcuma y nueces. 4. Cierra los poros abiertos y previene los puntos negros. 5. Desinflama los ojos hinchados y combate las ojeras. Los especialistas de Mejor con Salud explican que el hielo es un aliado de las inflamaciones corporales. Para estos dos usos debes envolver unos cuantos cuadros de hielo en un paño suave y dejarlos sobre los ojos por 15 minutos. Otro de los métodos para hacer desaparecer las ojeras son las compresas de rosas. Para prepararla, deshoja una rosa y coloca los pétalos en una olla con agua a hervir. Deja que se cocine por dos horas para que salgan todos los nutrientes. Luego de separar del fuego, deja que se enfríe un poco y empapa un algodón con esa infusión y deja actuar sobre tus ojos por unos minutos. Enjuaga como de costumbre. 6. Gana suavidad porque el hielo tensa la piel; es decir, ayuda a reducir los poros dilatados. Luego de algunos meses de ser constante notarás que tu cara está más firme. Mujer con hielo en la cara Mujer con hielo en la cara | Credit: Getty Images Aplicación correcta : 1.Limpia a profundidad la zona y asegúrate de que esté libre de cosméticos como maquillaje. 2. No te lo pongas directamente, sino que como te dijimos anteriormente, debes envolverlo en un paño. 3.Frota el paño en diferentes áreas del rostro por dos minutos cada vez. 4. Realiza movimientos circulares a lo largo de la mandíbula, barbilla, en la frente, mejillas y en el área de la nariz. Cuando llegues a los ojos, hazlo con más suavidad porque la piel es más sensible y delgada. 5. Completa el tratamiento con un tónico. Tienes que saber que este tratamiento facial se practica por 15 minutos y que también puedes preparar cubos de hielo de té verde, agua de pepino, té de manzanilla… Normalmente las personas como tú se lavan la cara con agua caliente y ese mal hábito reseca la piel. Al ponerte hielo, esa zona permanecerá fresca e hidratada.

