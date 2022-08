Rejuvenece tu rostro con la terapia de frío, ¿cómo funciona? ¡Te lo contamos! El Dr. Campos nos explica con lujo de detalles qué es la crioterapia y cuáles son los beneficios de este innovador procedimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Sabes que es la crioterapia? ¿Qué crees que puede hacer tu rostro? La terapia de frío es una excelente forma de aliviar el estrés físico y mental y ¡también de rejuvenecer la piel! Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, nos explicó cómo se puede aplicar en el rostro para rehabilitar los músculos, aumentar la circulación y para quiénes recomienda este procedimiento. ¿De qué trata? Los dos tipos más comunes de crioterapia son la corporal en la que todo menos la cabeza se expone a temperaturas gélidas, y la crioterapia localizada, en la que solo se expone una parte específica del cuerpo. Pero también hay otro tipo que está revolucionando a la industria cosmética y se llama crioterapia facial. En estos tratamientos faciales no invasivos se bombea dióxido de carbono o nitrógeno presurizado sobre la cara, el cuello y el cuero cabelludo. Es un procedimiento fácil, rápido y conveniente y, a diferencia de ciertas exfoliaciones o microdermoabrasiones, no dejan la piel enrojecida o con necesidad de cuidados posteriores. ¿Qué esperar durante el tratamiento? En un tratamiento facial de crioterapia estándar, se usa una pieza de mano para concentrar el dióxido de carbono presurizado o nitrógeno líquido en un haz de vapor presurizado. El vapor frío pasa por la cara, el cuello y el cuero cabelludo, estimulando la circulación de la sangre en los vasos sanguíneos más pequeños. Además, a diferencia, esta técnica incluye la aplicación al unísono de sueros hidratantes y con vitaminas y minerales que funcionan como una infusión rejuvenecedora. ¿Cuáles son sus beneficios? Este tratamiento da como resultado un efecto tensor y reafirmante. Esto se debe a que el frío intenso hace que los vasos sanguíneos se contraigan y los poros se estrechen. Una vez que la piel vuelve a su temperatura normal, los vasos sanguíneos se dilatan rápidamente, lo que provoca un aumento en el flujo de sangre y oxígeno a la cara. Además, los sueros que se aplican hacen que nuestra piel brille, se vea más vibrante y que la cara se vea perfilada al reducir cualquier inflamación existente. ¿Quién es el paciente ideal? Además de los beneficios antienvejecimientos mencionados anteriormente, el tratamiento ha demostrado ser eficaz en clientes que padecen dermatitis atópica o eccema, una afección inflamatoria crónica de la piel en la que zonas de la piel se vuelven ásperas e inflamadas. Un estudio hizo que las personas que padecían eczema se sometieron a un tratamiento de crioterapia facial en lugar de usar su medicación típica para su afección, y muchos vieron mejoras en sus síntomas. Lo mismo se ha demostrado en pacientes con psoriasis, rosácea y otras manifestaciones inflamatorias externas. ¿Es seguro? Los tratamientos faciales con crioterapia generalmente se consideran seguros. Aunque podría tener efectos secundarios que incluyen entumecimiento u hormigueo en la cara, decoloración temporal de la piel y quemaduras por hielo, pero increíblemente estos efectos secundarios son muy raros cuando se aplica correctamente. Por eso es importante ser tratado por un profesional capacitado en crioterapia. Si está embarazada o está amamantando, asegúrese de consultar con su médico antes de someterse a una crió-infusión facial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es el costo? El costo aproximadamente de una sesión de crio-infusión facial cuesta en promedio $200. Ten en cuenta que depende de los objetivos a lograr se pueden necesitar varias sesiones. Una última recomendación Con una crio-infusión facial se ven los resultados de inmediato, los mismos tienden a durar unas pocas semanas pero para mantener los efectos, se sugiere repetir cada 3 a 5 semanas. Cuanto más se realicen, más permanentes serán los resultados, ya que el tratamiento facial puede cambiar la textura y la firmeza de la piel con el tiempo. Así que piénsalo, el frío puede ser un aliado para la salud y la belleza de tu piel.

