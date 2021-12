¿Conoces los beneficios de belleza del Copoazú? Este exótico fruto del Amazonas hace maravillas por la piel y el organismo. Descubre aquí sus propiedades naturales e incorpóralo a tu rutina de cuidado diario Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta entrega de los #TipsdeKika les comparto cómo descubrí las maravillas del copoazú durante un fabuloso masaje conocido como "Boost amazónico" que experimenté en el Hotel Sofitel Legends Santa Clara en Cartagena, para hidratar la piel y relajar los músculos aprovechando así las propiedades de este fruto exótico. En el vídeo (arriba) podrán ver los prácticos consejos de la experta masajista Irma Muñoz para distensionar el cuello y la espalda, además de conocer la historia de Eccora una interesante marca de productos naturales. Realicé también una interesante entrevista con Carina García Girone, la directora del So Spa en el Sofitel Legends Santa Clara y por eso quiero compartirles apartes de la misma. Tips de kika, copoazu Credit: Kika Rocha Cuéntanos sobre el Copoazú... El Copoazú es también conocido como cacao blanco amazónico "Theobroma grandiflorum". Proviene de un árbol frutal que se encuentra muy presente en las selvas tropicales, en especial, en Brasil, a lo largo de la cuenca del río Amazonas y en Bahía. Los frutos, son aproximadamente del tamaño de un melón con una cáscara similar a la del coco, además son deliciosos. En su interior se encuentra la pulpa blanca cremosa alrededor de las semillas grandes de las que se extrae y fabrica la mantequilla. Esa fruta y la mantequilla que se pueden elaborar con ella son apreciadas por su versatilidad tanto en productos alimenticios como de belleza por sus múltiples propiedades y beneficios para nuestra salud. ¿De qué se trata la terapia "Boost Amazónico"? Es una experiencia sensorial inspirada en el corazón de la selva amazónica a base del fruto exótico del Copoazú pues la tendencia de belleza actual está muy pendiente de opciones naturales. Con el masaje se destaca la importancia de cuidar el cuello, para aprender a hacer estiramientos lentos y suaves en la mañana y a lo largo del día para aliviar el estrés de la zona cervical. Otro punto específico que se beneficia mucho con el masaje hidratante de copoazú son los pies, que concentran todo el peso y cansancio corporal. La reflexiología para activar y reconectar todos los órganos a través de la aplicación de presión moderada en diversas zonas de los pies es muy efectiva para relajar todo el cuerpo. La idea es lograr la sinergía entre cuerpo mente y espíritu para desestresarse. Tips de kika, copoazu Credit: Kika Rocha ¿La crema que se utiliza para hacer el masaje es fabricada en Colombia? La loción corporal del masaje está elaborada por ECCORA un laboratorio colombiano que hace productos ciento por ciento naturales. Su dueña Ursula Nichols creó la marca hace unos años buscando soluciones naturales para los problemas severos de alergia de su hija. La mantequilla de copoazú es rica en grasas saludables y sirve como un excelente emoliente que puede ayudar a restaurar la barrera de humedad natural de la piel. Debido a su bajo punto de fusión, la mantequilla de copoazú se ablanda cuando se aplica a la piel, lo que permite una rápida absorción. De esta forma, es una buena aliada para hidratar la piel y disminuir los signos de envejecimiento, como líneas finas y arrugas. Eccora Copoazú Credit: Cortesía de la marca ¿Conoces otros usos del copoazú en la belleza? Al igual que para la piel, el copoazú también se puede usar como un hidratante para el cabello con alto contenido en ácidos grasos saturados y monoinsaturados que penetran en el tallo del cabello y ayudan a rehidratarlo. En consecuencia, se reducen daños debidos a la deshidratación, que puede provocar que se vuelva cabello dañado, opaco o encrespado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿También mencionabas el valor alimenticio y nutritivo de este fruto? Dentro de las propiedades de esta fruta hay una buena cantidad de antioxidantes, omegas y vitamina C, elementos que ayudan aumentar la protección que brinda el sistema inmunitario, lo que nos permite reducir el riesgo de padecer infecciones tanto virales como bacterianas. Por eso se recomienda el té de copoazú en la época invernal para subir las defensas. Como ingrediente alimentario, la fruta del copoazú se caracteriza por aportar antioxidantes y nutrientes a la salud. Los antioxidantes flavonoides son efectivos para combatir el estrés oxidativo, cuyos altos niveles están relacionados con la inflamación, la obesidad y muchas otras afecciones crónicas. Por tanto, si tenemos la oportunidad de incluirla en nuestra dieta, lograremos reducir el riesgo de inflamación y enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y diabetes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Conoces los beneficios de belleza del Copoazú?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.