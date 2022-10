6 beneficios increíbles del baking soda o bicarbonato de sodio ¿Conoces los increíbles beneficios que tiene el baking soda o bicarbonato de sodio para tu rutina de belleza? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con regularidad las chicas andan en busca de productos sencillos, pero efectivos para su rutina de belleza. Algunas creen que necesitan invertir grandes sumas de dinero en cosméticos y tratamientos para mantenerse hermosas y radiantes, sin tener la menor idea de que ahí en su casa tienen al mejor aliado para la piel, el cabello y los dientes. Ese producto maravilloso que tienes ahí a mano y que quizás no te has dado cuenta se llama baking soda o bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio Bicarbonato de sodio | Credit: Getty Images ¿Para qué te sirve el baking soda? Veamos algunos de sus usos. ¡Te sorprenderás! 1. Para las uñas: El bicarbonato de sodio es perfecto para tu manicura porque exfolia y suaviza las cutículas e incluso hasta remueve esas manchas que deja el esmalte de uñas. Para usarlo, utiliza un cepillo para aplicar baking soda. Luego, restriégalo en las uñas. También puedes hacer una pasta y realizar movimientos circulares en las manos. Enjuaga con agua tibia, límate las uñas y aplica esmalte. 2. Cuida tu cabello: Es ideal para dejarte el cabello limpio y manejable. Espolvorea una pequeña cantidad de este producto en tu "melena" junto con tu shampoo y lava como siempre. 3. Exfoliante para la piel: Tener una piel radiante y tersa es posible si aplicas bicarbonato de sodio, pues funciona para remover células muertas de tu rostro, cuerpo, manos y pies. La forma ideal de aplicarlo es hacer una pasta con tres partes de baking soda y una de agua. Los movimientos que deberás realizar sobre la piel son circulares. 4. Luego de depilarte: Si sientes ardor luego de rasurarte, obtén alivio instantáneo al aplicar baking soda luego de formar una pasta con agua. 5. Limpiar tus cepillos y peines: Es ideal para eliminar los residuos naturales de grasa y productos en tus cepillos para tener tu cabello con más lustre y brilloso. Echa una cucharada de bicarbonato en una taza con agua tibia. Enjuaga tus cepillos y peines y ponlos a secar. 6. Limpiar tus dientes: Te ayuda a mantener los dientes limpios y blancos. Vierte una cucharada en una taza llena hasta la mitad con agua y enjuágate la boca.

