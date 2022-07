Descubre 6 beneficios del aguacate para tu piel y cabello El 31 de julio se celebra el Día Nacional del Aguacate, una fruta deliciosa que puede hacer mucho por tu salud y tu belleza. ¡Conoce todas sus virtudes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de ser una de las frutas favoritas de medio mundo, el aguacate tiene probada reputación de ser buenísimo para la salud. Repleto de ácidos oleico y linoleico, vitaminas A, B, C y E y minerales como el potasio, el fósforo y el calcio, es una fuente de beneficios que también proporciona energía y fortalece el sistema inmunológico. Pero no solo puedes disfrutar sus virtudes incluyendo esta sabrosa fruta en tu dieta, también se ha comprobado su eficacia si lo aplicas sobre la piel o el cabello. Por eso, muchas marcas de belleza incluyen su aceite o su manteca en sus productos. beneficios aguacate piel y pelo Credit: Dimitri Otis/ Stone ¿Lo mejor? Que puedes ver sus efectos al instante, en cuanto a hidratación se trata. Estos son sus principales beneficios: En la piel beneficios aguacate piel y pelo Credit: Hill Street Studios/ StudioVision Mantiene la piel hidratada. Esto se debe principalmente a su ácido oleico Suaviza las arrugas. Gracias a su contenido en antioxidantes como la vitamina C y E, combate los radicales libres que dañan la piel y estimula la creación de colágeno y elástica, claves para mantener una dermis elástica. Controla el acné. Con propiedades antiinflamatorias y vitaminas C y K, esta fruta lucha contra las bacterias y regula las glándulas sebáceas. beneficios aguacate piel y pelo Credit: Anna-Ok/ iStock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el cabello Repara las puntas abiertas. Obtén una melena saludable usando mascarillas de aguacate en el pelo. Sus nutrientes sellan las cutículas, retienen la humedad y evitan este problema. Estimula el crecimiento. El aguacate se convertirá en tu aliado si quieres hacer crecer tu cabellera. Por ser rico en ácido fólico y vitaminas del grupo B, se recomienda para la regeneración celular, estimula los folículos pilotos y consigue que el cuero cabelludo absorba más nutrientes. Suavidad y brillo. Sus aceites naturales funcionan como un acondicionador que suaviza, rejuvenece y aporta brillo a tu melena, sin dejarla grasa. Además, acaba con el frizz.

