Beneficios del ácido hialurónico para nuestro cabello Cuando se habla de ácido hialurónico, probablemente piensas en los beneficios que le da a la piel. Sin embargo, el estilista Maykel García de Avant Garde Salón and Spa en Miami, nos explicó lo importante que es también para mantener una cabellera saludable y hermosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para comenzar debemos saber que el ácido hialuronico es una proteína que el cuerpo produce y cuya función principal es mantener la retención de los niveles de agua en nuestro cuerpo. Se encuentra en los cartílagos, los huesos y los vasos sanguíneos del organismo. De hecho, los expertos apuntan que esta sustancia es indispensable para que el organismo mantenga unos niveles óptimos de hidratación. Así mismo, al igual que el colágeno, a partir de los 25 o 30 años el cuerpo reduce la producción de ácido hialuronico, lo que provoca que se vaya perdiendo elasticidad y firmeza en la piel, así como también un deterioro de la estructura capilar. ¿Cómo actúa el ácido hialurónico en nuestro cabello? "Sus propiedades mejoran el interior del cabello dándole una sensación de relleno y elasticidad que evita el encrespado más sufrido aportándole brillo y textura sedosa", explicó Maykel. "El ácido hialurónico es un activo que se utiliza para retener el agua, dentro de la piel y también dentro del cabello. Por lo tanto, si aplicamos ácido hialurónico a nuestro pelo, este se va a ver mucho más hidratado y también más fuerte", añadió el experto. Otro de los beneficios que puntualiza García es que el ácido hialuronico también: Ayuda a alisar el cabello , lo que hace que peinarlo sea más sencillo y le hagamos menos daño al cabello.

o por el uso del secador, la plancha o tintes; y contribuye a la reparación de las puntas abiertas del cabello. Evita el frizz, gracias a una hidratación profunda. Tratamiento para el cabello Tratamiento para el cabello | Credit: Getty Images ¿Cómo debemos aplicar tratamientos de ácido hialurónico a nuestro cabello? Podemos considerar varias opciones: Tratamiento capilar: Según García el tratamiento capilar, es un método que proporciona mejores resultados y que debe ser realizado por profesionales. "El proceso en el tratamiento capilar es el siguiente: primero se aplica un champú específico, luego se aplica un acondicionador o mascarilla y se espera a que actúe durante unos minutos. Luego de enjuagar el cabello, se aplica la loción y se debe esperar cerca de 15 minutos para que actúe. Una vez hecho esto, se aplica calor a cada mechón y, por último, se enjuaga el cabello". Mascarillas de ácido hialurónico: "Por lo general, se aplican con el pelo mojado. Espera unos 5 minutos con el producto puesto, y por último, enjuaga el cabello con abundante agua. Se recomienda terminar el enjuague con agua fría para sellar las puntas. Repite el proceso una o dos veces a la semana", puntualizó el especialista.

