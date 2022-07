¿Quieres una melena sana y brillante? Descubre los beneficios del árbol de té para el cabello El aceite de este arbusto australiano nutre y repara tu pelo, pero gracias a sus propiedades sirve para combatir problemas como la caspa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Beneficios arbol de te cabello Credit: Pro-Stock Studio/ iStock Seguro que has oído hablar del árbol de té, una planta que se utiliza en muchos productos cosméticos para combatir el acné. Pero quizá no conozcas que el aceite que se extrae de este arbusto australiano, se lleva utilizando miles de años tanto por sus propiedades medicinales como por sus beneficios estéticos en piel y cabello. Es obtenido mediante destilación y el aceite esencial resultante posee un aspecto incoloro o ligeramente amarillo-verdoso con un olor intenso y refrescante, que posee propiedades antisépticas, fungicidas y antibacterianas; de ahí que sea un favorito de la industria dermatológica. Estos son los beneficios que le puede aportar a tu cabellera: Nutre y limpia en profundidad Si quieres una melena radiante, este aceite se convertirá en un gran aliado. El uso regular de una pequeña cantidad de este aceite puede prevenir la acumulación de productos químicos, aceites y piel muerta en la cabeza, lo que significa que el cabello y el cuero cabelludo permanecen sanos e hidratados. Además, es un excelente tratamiento para reparar la pérdida de humedad en las fibras capilares y nutre los cabellos apagados. Beneficios arbol de te cabello Credit: ONOKY - Fabrice LEROUGE Mejora el crecimiento del pelo Este aceite cuenta con excelentes propiedades circulatorias que estimulan el flujo sanguíneo de las células capilares, lo cual acelera el crecimiento de un cabello más denso y sano. Por otro lado, el aceite de árbol de té es un potente antiinflamatorio natural que ayuda a desinflamar las células de los folículos pilosos que se encargan de su crecimiento. Gracias a esta desinflamación, las células cuentan con una buena oxigenación y por lo tanto, ayudan a que los folículos crezcan correctamente. Estas mismas propiedades permiten frenar la caída del cabello si sufres este problema. Combate la caspa Sus propiedades astringentes y antisépticas, le convierten en un tratamiento ideal para la caspa y otras afecciones capilares. Es rico en diferentes aceites esenciales que reducen la acumulación de sebo en los poros capilares. Así mantiene el cuero cabelludo libre de caspa y de las descamaciones que esta afección produce. También reduce las infecciones provocadas por bacterias y hongos y alivia los picores. Beneficios arbol de te cabello Credit: StockPlanets En los niños Costra láctea. Ya hemos mencionado que el aceite de árbol de té tiene propiedades antiinflamatorias que reducen las escamas en la piel de otras afecciones como la caspa. Lo mismo ocurre con la dermatitis seborrea del lactante, o costra láctea, unas pústulas que aparecen en la cabeza de los bebés y que puede desaparecer por sí sola con el paso del tiempo o prolongarse por años. Eso sí, en este caso hay que diluirlo primero en un aceite base, como el de oliva o almendras dulces, para no causar irritación en la delicada piel de los infantes. Piojos. También es un buen remedio natural contra los piojos por su efecto bactericida y antiséptico. Sus ácidos y aceites esenciales eliminan la acumulación de bacterias, hongos y otros microorganismos, alivian el picor que esta producen, desinfectan y ayudan a la cicatrización de heridas. Beneficios arbol de te cabello Credit: LazingBee SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo incluirlo en tu rutina de belleza? Para empezar a utilizarlo, puedes agregar unas gotas a tu champú y usarlo en el lavado habitual, o mezclarlo con otros aceites y empleado para masajear el cuero cabelludo con movimientos circulares. Otra opción es buscar en el mercado productos que lo contengan, como champús, acondicionadores, mascarillas y otros tratamientos. Algo que hoy en día encontrarás prácticamente en cualquier farmacia, supermercado o salón de belleza.

