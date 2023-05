"¿Dónde está el resto de la blusa?" Ben Affleck bromea con Jennifer López cuando elige looks atrevidos La Diva del Bronx compartió en una entrevista que su esposo sí opina sobre los atuendos que elige para las grandes ocasiones y a menudo le molesta con comentarios chistosos cuando hay poca tela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López está viviendo unas semanas muy intensas de trabajo. Entre la promoción de su nueva película The Mother y la Gala del Met, la artista nos está regalando un sinfín de looks muy inspiradores en los que luce fabulosa. Desde su atuendo de leopardo de pies a cabeza, o el modelo con una romántica blusa transparente perfecta para la primavera, a la elegancia del traje Ralph Lauren para el Met o la sencillez de un vestido negro, la nuyorican sabe cómo sacar partido a sus curvas. En una entrevista para el show Live with Kelly and Mark, con Kelly Ripa y Mark Consuelos, los conductores le hicieron la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Opina Ben Affleck sobre los looks de la Diva? Ben Affleck bromea opina looks Jennifer Lopez Credit: Frazer Harrison/Getty Images La respuesta, como en muchos matrimonios normales, es que ¡sí! López reconoció que aunque su esposo no asiste a las pruebas de vestuario, siempre le pregunta su opinión sobre qué vestido le sienta mejor. Ben Affleck bromea opina looks Jennifer Lopez Credit: Amy Sussman/Getty Images "Si me estoy vistiendo y vamos a ir a una alfombra roja o un evento grande le pregunto '¿qué piensas este o este?'. Algunas veces no es lo que yo pienso, lo que es divertido", comentó la mamá de Max y Emme en el programa. Sobre la pregunta de si al actor de The Batman le gusta un estilo más sexy o prefiere otro tipo de atuendos, la también empresaria respondió. "No es que prefiera una cosa u otra, me dice lo que le parece que me queda mejor en cada momento". Ben Affleck bromea opina looks Jennifer Lopez Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Lo cierto es que la pareja, que siempre aparece cogida de la mano y en actitud cómplice y cariñosa, se ve muy compenetrada y enamorada, así que es normal que ella busque la opinión de su amado en cuanto a moda se refriere. La protagonista de Marry Me también sorprendió compartiendo que en ocasiones, Affleck le gasta bromas cuando sus looks traen poca tela, algo habitual en su guardarropa. "Algunas veces bromea '¿Dónde está el resto de la blusa?' Y yo… esta no tiene nada más", expresó JLo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la actriz se le sigue iluminando la mirada al hablar de Ben, y teniendo en cuenta su compleja historia de amor, López demostró una vez más que él es su mejor amigo y confidente para cualquier tipo de temas.

