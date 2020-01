Las mejores compras de belleza eco que puedes hacer en la tienda sostenible Net Sustain By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ya sea porque tienen envases de vidrio 100 por cien reciclables, porque sus ingredientes provienen del comercio justo o siguen prácticas ecológicas en su fabricación, estos productos prometen resultados a la vez que protegen el planeta. ¡No te lo pierdas! Empezar galería Cheeck to cheeck Image zoom Cortesía Además de estar hecho exclusivamente con ingredientes orgánicos y venir en tarritos de cristal, este color en crema sirve para labios y mejillas, así que ahorras envases y dinero. Lip2cheek - Beloved, de RMS. $36. netaporter.com 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Uno para todo Image zoom Cortesía Multitasker donde los haya, el aceite de argán sirve para hidratar y proteger cualquier parte del cuerpo y por supuesto tu cabello. Este contiene un solo ingrediente: solo aceite de argán de cultivo orgánico de Marruecos y parte de los beneficios ayudan a las mujeres de la comunidad Bereber. Argan Oil, de Kahina Giving Beauty. $36. netaporter.com 2 de 10 Applications Ver Todo Suave suavecito Image zoom Cortesía Una mezcla de mango, fruta de la pasión y aceites de semillas que provienen directamente del amazonas para conseguir una melena y un cuero cabelludo fuerte, brillante e hidratado. Hydration Shampoo, 275ml, de Rahua. $34. netaporter.com 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Escudo protector Image zoom Cortesía Este aceite megapopular en Europa es muy rico en omegas 3, 6, 7 y 9 y antioxidantes, ayuda a hidratar en profundidad y protegerte de las agresiones externas de la forma más natural. Omega nourishing 'Rosehip BioRegenerate Oil, de Pai Skincare. $44. neatporter.com 4 de 10 Applications Ver Todo Psss, psss! Image zoom Cortesía Si trabajas en una oficina, además de beber mucha agua, ten siempre en tu mesa un spray hidratante como este para evotar que se seque tu piel. Organic Aloe Antioxidant Calming Mist, 94.5ml, de Soleil Toujours. $26. netaporter.com 5 de 10 Applications Ver Todo Un shot de energía Cortesía Combinando extractos de bambú marino, café y tomate, este aceite ayuda a hidratar la zona del contorno de los ojos para prevenir la aparición de arrugas y contribuye a conseguir un efecto más despierto por las mañanas gracias a su aplicador/masajeador de cuarzo rosa. Noni Radiant Eye Oil, de Kora Organics. $38. netaporter.com 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Color eco Image zoom Cortesía Como nos explicaba Lauren Singer, activista por un estilo de vida Zero Waste y fundadora de las tiendas Package Free, el maquillaje es una de las categorías más dificiles de encontrar en versión sostenible por los ingredientes que llevan y la cantidad de plástico de sus envases. Esta es la marca que nos recomendó porque sus productos están hechos con ingredientes naturales y ofrecen envases que se pueden rellenar. Su delineador negro está hecho con aceite de coco y ceras naturales. Eye Pencil - Black, de Kjaer Weis. $30. netaporter.com 7 de 10 Applications Ver Todo Fuera granos Image zoom Cortesía de la marca Este tratamiento utiliza una antigua fórmula ayurvédica a base de arbol de té, enebro y salvia para actuar contra los granitos y manchas. Deeply Clarifying Blemish Spot Treatment, de Uma Oils. $55. netaporter.com 8 de 10 Applications Ver Todo A cubierta Image zoom Cortesía Por supuesto no puede faltar en tu arsenal beauty un protector solar. Este con factor de protección SPF50 está formulado sin parabenos, ftalatos ni perfume sintético y con un 70 por ciento de ingredientes orgánicos, como extractos de pepino, aloe o té verde. SPF50 Organic Sheer Sunscreen Mist, de Soleil Toujours. $34. netaporter.com 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nuevos básicos Image zoom Cortesía Una buena hidratante para el día formulada con aloe vera, extactos de rosas, camelia y lavanda con una f´romula 98,32 por ciento orgánica.Hydrating Moisturizer, de Kora Organics. $48. netaporter.com 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

