Fabulista: belleza sólida para proteger el planeta Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Belleza Solida, productos de piel y rostro, skin care Credit: Cortesía ¿Buscas opciones para tu rutina de belleza con envases sin plástico? Aquí te tenemos algunos de nuestros productos favoritos eco-friendly. Empezar galería Melena vegana Belleza Solida, productos de piel y rostro, skin care Credit: Cortesía Protege tu cabello y el medio ambiente con esta barra de champú creada con manteca de cacao, eucalipto y lavanda. Wombar, de Ethique. $15. Ethique.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Piel divina Belleza Solida, productos de piel y rostro, skin care Credit: Cortesía Mima tu piel al estilo francés con esta barra hidratante formulada con ingredientes orgánicos de Córcega. Nourishing Face & Body Massage Bar, de Payot. $21. Payot.com 2 de 8 Ver Todo Rostro hidratado Belleza Solida, productos de piel y rostro, skin care Credit: Cortesía Limpia, exfolia e hidrata tu tez en un paso con este producto perfecto para los viajes. Tri-Balm, de Frances Prescott. $65.00. francesprescott.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Todo un clásico Belleza Solida, productos de piel y rostro, skin care Credit: Cortesía Este producto de Neutrogena recibe nuestro sello top pick por su cualidad infalible y por ser una de las primeras opciones sólidas para el rostro. Glycerin Soap Bar for Acne-Prone Skin, de Neutrogena. $3.49. Neutrogena.com 4 de 8 Ver Todo Cabello fortalecido Belleza Solida, productos de piel y rostro, skin care Credit: Cortesía El agua de arroz es increíble para los cabellos lastimados. ¡Prueba este acondicionador solido que lo contiene! Rice Water Conditioner Bar for Hair Growth, de Kitsch. $11.20. mykitsch.com 5 de 8 Ver Todo Protección total Belleza Solida, productos de piel y rostro, skin care Credit: Cortesía Prepárate para los días cálidos del verano con uno de los protectores solares más fáciles de aplicar. Glow Stick SPF 50, de Supergoop. $25. Supergoop.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adiós olor Belleza Solida, productos de piel y rostro, skin care Credit: Cortesía Un desodorante en barra que elimina la necesidad del plástico sin comprometer su efectividad. Botanica, de Ethique. $13. Ethique.com 7 de 8 Ver Todo Aceite maravilloso Belleza Solida, productos de piel y rostro, skin care Credit: Cortesía ¡Los aceites también pueden ser sólidos! Hidrata tu tez con esta combinación de semilla de jojoba, aguacate, albaricoque y cáscara de limón. Hydrating Oil Stick, de Milk Makeup. $30. Sephora.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

