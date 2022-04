Belleza sólida: celebra el Día de la Tierra con estas opciones en barra pensadas para ahorrar agua Cuida del planeta cambiando poco a poco tu rutina de belleza incluyendo productos más sostenibles. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las mejores maneras de celebrar el Día de la Tierra es introducir pequeños cambios en tu día a día que contribuyan a mejorar el planeta. Piensa en tu rutina de belleza, ¿cuántos productos vienen envueltos en plásticos, botellas no recicladas o utilizan químicos potencialmente dañinos para la naturaleza? Afortunadamente esto está cambiando y las marcas son cada vez más conscientes de su huella en el medio ambiente. Por eso es más fácil encontrar productos para el cabello, favoritos de maquillaje, el cuidado de la piel y hasta perfumes, que no solo son eficientes, sino que cuidan de la madre tierra. Una manera fácil de empezar el cambio es usar productos de belleza en barra. Algunos no usan agua (el bien más preciado) en sus fórmulas, y contienen más ingredientes activos que los tradicionales. Además, los puedes llevar de viaje cómodamente. Esta es una selección de algunos de nuestros favoritos. ¿Te animas a probarlos? Ducha revitalizante Inunda tu ducha con el aroma de las noches más divertidas del verano y siente tu piel llena de energía con esta barra de jabón vegana con aroma a lima, frutas tropicales y ron. ¡Cómo tomar un cóctel margarita bajo el agua! Día de la tierra 2022 belleza sólida Credit: Cortesía Margarita Olive Oil Soap, de Splish Splash. $10.95. splishsplashhandmadeproducts.ca Aliado multitasking Este stick multifunción de textura bálsamo limpia, exfolia e hidrata en un solo paso. Su fórmula vegana contiene almendras dulces, germen de trigo, enzimas de semilla de calabaza, aceite de grosella negra y zanahoria, ingredientes naturales que eliminan la suciedad en profundidad, revelan una piel suave y luminosa y sellan la humectación en el rostro. Además, ¡huele divino! Día de la tierra 2022 belleza sólida Credit: Cortesía Tri-Balm, de Frances Prescott. $65. bergdorfgoodman.com Pura hidratación Esta nube contiene aceites hidratantes y antioxidantes como el aceite de girasol o aguacate, mezclados con cera de candelilla y manteca de kokum. Basta con calentarla en la mano unos segundos y deslizarla por la piel para sentirla más hidratada y suave al instante, incluso en las zonas más secas o agrietadas como codos o talones. Día de la tierra 2022 belleza sólida Credit: Cortesía Happy Butter Melt Lotion Bar, de Butter & Me. $20. butterandme.co Directo del campo Formulado con una mezcla de aceites nutrientes entre los que destaca el romero, esta barra se funde en contacto con la piel y te ayuda a masajear y relajar los músculos. Además solo contiene nueve ingredientes, 100% naturales por lo que hasta las pieles más sensibles podrán utilizarlo. Empléalo en el cuerpo pero también en el rostro, para dejarlo limpio e hidratado. Día de la tierra 2022 belleza sólida Credit: Cortesía Nourishing Face & Body Massage Bar With Rosematy Essential Oil, de Payot. $21. payot.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Masaje relajante Déjate mimar con este adorable corazón hidratante elaborado con manteca de coco, mango y papaya, por lo que huele delicioso. Muy nutriente, se funde con la temperatura del cuerpo y es ideal para reducir el estrés, aliviar las tensiones ¡o una noche romántica! Día de la tierra 2022 belleza sólida Credit: Cortesía Massage Cocoa Butter Bar, de Splish Splash. $12.95. splishsplashhandmandeproducts.ca Si buscas soluciones eco-friendly para tu cabello, como champús, acondicionadores o tratamientos en barra o con envases rellenables, puedes encontrarlas aquí. ¡Y presume de melena sostenible! Dulce exfoliación No te dejes engañar por su aspecto, ¡no es una tableta de chocolate! Sino una manera perfecta de liberarte de las células muertas y dejar un delicioso aroma en tu piel. ¿Cómo? Gracias a sus ingredientes naturales como azúcar, manteca de cacao, sal del Mar Muerto o aceite de girasol. Solo tienes que tomar una pieza, añadir un poco de agua templada y masajear sobre la piel para crear una espuma que exfolia con suavidad. Día de la tierra 2022 belleza sólida Credit: Cortesía Lavender Rosemary Choco Scrub, de Butter & Me. $18. butterandme.com

