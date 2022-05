¿Belleza de un solo uso? No, gracias. Con estos productos reutilizables es más fácil ser sostenible Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Belleza reutilizable Credit: ream_ph/ Getty Images Desde mascarillas para cuidar el rostro hasta uñas o pestañas postizas, la sostenibilidad se abre paso en tu tocador con estos productos que te ayudan a reducir desperdicios y cuidar el planeta. Empezar galería Trío evocador Belleza reutilizable Credit: Cortesía Mete la naturaleza en tu ducha con este trío de almohadillas exfoliantes de suave silicona que eliminan las células muertas de tu rostro, cuerpo y pies de manera suave, relajante e higiénica. Además, un porcentaje de las ventas se destina a la organización One Tree Planted dedicada a la reforestación global. Daily Leaves of Life Silicone Scrubber set, de Daily Concepts. $40. Incluye percha en forma de bambú. También se pueden comprar por separado. dailyconcepts.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rostro y cuerpo Belleza reutilizable Credit: Cortesía Confeccionada en fibra de seda, esta original manopla de gran tamaño puedes usarla tanto en el rostro, para limpiar el maquillaje o eliminar los restos de mascarillas, como en el cuerpo. Además, cuenta con una esquinita diseñada para usar en ojos y boca sin irritar. The Mitty Max, de Take My Face Off. $24.takemyfaceoff.com 2 de 10 Ver Todo Fibra natural Belleza reutilizable Credit: Cortesía Una manera efectiva de eliminar los botes de plástico de la ducha es usar esta almohadilla envuelta en tela de yute biodegradable, que ya contiene un delicioso jabón con aroma cítrico que le dará energía a tu piel y tu mente. Tan solo humedécela y frota en círculos para exfoliar suavemente y limpiar en profundidad. Jute & Joy Liquid Sunshine, de Saje. $14. saje.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Uñas dispuestas Belleza reutilizable Credit: Cortesía ¿Cuántos discos de algodón utilizas para retirar el esmalte de tus uñas? A partir de ahora, ¡cero! Gracias a estas pequeñas bayetas de fibra que puedes usar con quitaesmaltes o acetona y luego lavar y reutilizar. El set incluye una lima con dos acabados para perfeccionar tus uñas y una herramienta para limpiar las cutículas. Polish Removal Kit, de Tweezerman. $20.tweezerman.com 4 de 10 Ver Todo Depilación ideal Belleza reutilizable Credit: Cortesía Con cuchillas desechables concebidas para dejar tu piel sedosa y un mango fácil de agarrar y manejar para conseguir un afeitado apurado en todo el cuerpo. Te encantarán las mantequillas de afeitado de la marca. Life Shaver Starter, de Truly. $20. trulybeauty.com 5 de 10 Ver Todo Mirada de gacela Belleza reutilizable Credit: Cortesía La firma ha lanzando la colección Vacation con modelos suer naturales perfectos para el verano. Hechas de fibras veganas, las puedes reutilizar hasta 25 veces si las cuidas bien. Pestañas postizas modelo Beauty, de Birdy Lashes. $12. birdylashes.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Manicura a la última Belleza reutilizable Credit: Cortesía Prepárate para cambiar de manicura como de labial gracias a estas uñas postizas que puedes reutlizar con los cuidados adecuados. Con ocho modelos donde elegir, estas uñas son flexibles y ligeras, con una apariencia muy natural, fáciles de usar y con los diseños más originales. Uñas Press-On Nails, en Dew It Daisy, de Nailboo. $20. Incluye 24 uñas, pegamento y herramientas. Disponibles a partir del 28 de abril en nailboo.com 7 de 10 Ver Todo Desmaquillante total Belleza reutilizable Credit: Cortesía Se acabaron las toallitas desmaquillantes, los discos de algodón ¡y hasta la crema limpiadora! Con esta toallita de microfibra no necesitarás nada más que agua para limpiar tu rostro y eliminar los restos de maquillaje. Almohadilla desmaquillante Clear Off, de Skin Proud. $9.97 el pack de dos. walmart.com 8 de 10 Ver Todo Protección extra Belleza reutilizable Credit: Cortesía Estos parches de silicona actúan como un complemento de tu bloqueador en la sensible zona bajo los ojos. Disponibles en colores brillantes y a prueba de gua, bloquean el 99% de los rayos UVA y UVB, convirtiéndose en el accesorio antienvejecimiento perfecto. Ideales también para los niños en la playa, cada parche se puede usar hasta 4 veces. Parches bloqueadores, en azul, de Sun Patch. $26. La caja contiene 4 pares de parches. sunpatch.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rutina personalizada Belleza reutilizable Credit: Cortesía Aunque son maravillosas para el rostro, las mascarillas de hoja generan muchos desperdicios (aunque ya están creándose opciones biodegradables). Esta mascarilla de silicona te permite aplicar tu crema o suero favorito y potenciar sus efectos con su uso. Si la cuidas, puede durarte meses. Mascarilla reutilizable Reusable Magic Mask, de Honest Beauty. $14.99. honest.com 10 de 10 Ver Todo

