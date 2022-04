Lujo para tus labios: 8 labiales de diseñador que desearás probar esta primavera Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pintalabios de lujo primavera Credit: CoffeAndMilk/ Getty Images Color intensos, fórmulas protectoras y hermosos empaques. Estos pintalabios lo tienen todo para convertirse en el objeto de tu deseo. Empezar galería Hermès Pintalabios de lujo primavera Credit: Cortesía Este nuevo aceite labial está infusionado con color ¡y fragancia! Una manera deliciosa de cuidar tus labios, disponible en seis tonos diferentes. Hermèsistible, en Rose Pitaya, de Hermès. $55. hermesbeauty.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio YSL Pintalabios de lujo primavera Credit: Cortesía El brillo intenso de un gloss con los elementos nutrientes de un bálsamo labial se dan la mano en este nuevo pintalabios con acabado glaseado. Rouge Volupté Candy Glaze Lip Gloss Stick, in Burgundy Temptations, de YSL. $35. yslbeautyus.com 2 de 8 Ver Todo Dolce & Gabbana Pintalabios de lujo primavera Credit: Cortesía Esta colección contiene un complejo hidratante que crea una textura suave y humectante, con colores inspirados por diferentes flores como el girasol o la peonía. Sheerlips, en Joyful Sunflower, de Dolce & Gabbana. dolcegabbanabeauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Pat McGrath Pintalabios de lujo primavera Credit: Cortesía Dentro de su exquisita colección para Bridgerton encontramos este pintalabios con un acabado satinado y efecto hidratante en una coqueta bala. SatinAllure Lipstick, en Veiled Rose, de Pat McGrath. $32. sephora.com 4 de 8 Ver Todo Gucci Pintalabios de lujo primavera Credit: Cortesía Inspirado por el maquillaje vintage, esta fórmula transparente que da un acabado luminoso con una textura hidratante. Rouge à Lèvres Voile Sheer Lipstick, en Goldie Red, de Gucci. $42. sephora.com 5 de 8 Ver Todo Carolina Herrera Pintalabios de lujo primavera Credit: Cortesía Ligero como el aire y con ingredientes que cuidan tu piel, como esferas de ácido hialurónico, disfruta de 12 horas de hidratación y un color natural que difumina cualquier imperfección. Blur Matte Lipstick, en Nude Alert, de Carolina Herrera. $39. carolinaherrera.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dior Pintalabios de lujo primavera Credit: Cortesía Una barra de labios con un 90% de ingredientes de origen natural, que hidrata y además es recargable. Dior Addict, en Patchwork, de Dior. $39. dior.com 7 de 8 Ver Todo Tom Ford Pintalabios de lujo primavera Credit: Cortesía Un bálsamo tan brillante como el sol reflejándose en la nieve que hidrata en profundidad y da sensación de labios más jugosos al instante. Balm Frost, en Soleil Neige, de Tom Ford. $56. tomford.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

