¿Sabías que el estado de la piel del rostro está relacionado con la salud de tus partes íntimas? La ginecóloga y obstetra Manuela Maria Vazquez ha creado LaMaria, tras encontrar que ningún producto atendía las necesidades reales de la piel de la mujer que experimenta cambios hormonales. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ginecóloga y obstetra brasileña Manuela María Vázquez, detectó que había un hueco en el mercado del cuidad de de la piel, para mujeres que pasados los 30 años comenzaban a experimentar los cambios hormonales propios de la edad y decidió crear su propia línea de productos. Para su sorpresa, durante su investigación descubrió que existen conexiones únicas entre la salud de la vagina y el rostro de la mujer. En la búsqueda de los mejores ingredientes para este cometido, encontró que la combinación de ciertos derivados botánicos podían equilibrar el ph de ambos, rostro y vagina, y restaurar la salud de la piel a un nivel celular. Así nació LaMaria, con dos productos desarrollados y formulados por la Dra. Vázquez. Conversamos con ella para saber más sobre estas conexiones y cómo conseguir mantener nuestras partes íntimas y nuestro rostro lo más saludables posibles. Image zoom Credit: Cortesía ¿Por qué decidiste crear LaMaria?

En mi profesión de obstetra y ginecóloga, dedicada al bien estar de la mujer, me decepcioné con las opciones ofrecidas a las mujeres que, con frecuencia, se quejaban de sequedad vaginal. El 20% de las mujeres entre las edades de 18 a 50 años se han quejado de sequedad vaginal en algún momento de sus vidas adultas, y más del 50% de mujeres de edades por encima de los 50 sufren de sequedad vaginal, resultado de la disminución de los niveles hormonales. Me sentía restringida por opciones limitadas que solía sugerir a mis pacientes para aliviar sus síntomas. La mayoría de los productos contenían ingredientes antinaturales y no puestos a pruebas científicas. Esta fue la primera vez en mi carrera de médica que me encontré en la posición de recomendar productos sin mucha convicción. Me di cuenta de que si quería encontrar productos adecuados, los tendría que crear yo misma. Me empeñé en establecer una nueva marca, un nuevo producto que respetara, honrara y celebrara los cambios fisiológicos en la vida de las mujeres. Crear productos de cuidado de la piel puros, efectivos y de alta calidad. Mi deseo fue crear productos destinados específicamente a la pérdida de hidratación que las mujeres sufren con los cambiantes niveles hormonales. La meta fue utilizar ingredientes hidratantes científicamente comprobados, combinados con un diseño sensual para ofrecer una experiencia lujosa, de fácil aceptación y que seria motivo de conversación entre amigas. El enfoque fue en la piel del rostro y en la vagina, dos áreas ricas de receptores de estrógeno y que tienden a perder hidratación por los efectos de los cambios hormonales. Pensé en crear una marca que cuidara de las necesidades de las mujeres en todas las etapas de sus vidas: desde mujeres jóvenes en sus treinta años, como mis hermanas, hasta mujeres maduras, en sus setenta, como mi madre. Una marca, un producto que celebrara en forma completa las mujeres y las hermosas transiciones naturales que ocurren a lo largo de sus vidas. Maria es un nombre muy popular de mujer en Latinoamerica, ¿por eso elegiste este nombre para la marca?

Lo elegí por varias razones. Primero y más importante, quise rendir homenaje a mi madre, María. Siempre fomentó en mí la importancia del bien estar general de la mujer y me inspiró a elegir la carrera de ginecóloga. Mi madre siempre creyó que la belleza femenina se origina de la noción personal de auto-estima que uno irradia desde dentro. Fiel a sus raíces brasileñas, me ha incentivado a celebrar la alegría de ser mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es un nombre que se ha llevado a través de muchas generaciones en mi familia- desde mis bisabuelas hasta yo misma, mis dos hermanas, y mis tres hijas. Me emociona que el nombre incluye generaciones de mujeres que dejaron sus marcas en la formación de mis creencias, las cuales espero ver repetidas en las futuras generaciones. Que lleven el nombre con orgullo, confianza y autoestima. Además, Maria es un nombre común en Latinoamerica y en el mundo, y mi esperanza es que las mujeres sientan que son parte de algo más grande que ellas mismas y que adopten la vision que mi madre me enseño: la de la belleza de ser mujer. Image zoom Credit: Cortesía de la marca Hidratante para el rostro Mineira, de LaMaria. $158. lamariamd.com Para los no expertos, ¿cuáles son estas conexiones entre las partes íntimas y el rostro?

El estrógeno tiene una función relativamente subestimada en casi todo sistema corporal. El estrógeno tiene una función de apoyo en la producción de algunos de los compuestos más importantes, responsables por mantener la buena hidratación de la piel, tales como el colágeno, acido hialurónico y elastina. Los cambios hormonales que ocurren naturalmente durante toda la vida de la mujer afectan especialmente la piel y la reducción del estrógeno acelera muchos cambios en la piel, tales como sequedad, el adelgazamiento de la piel y finas arrugas y mala cicatrización de heridas. Este proceso ocurre en toda la piel del cuerpo, incluyendo nuestros rostros y vaginas, dos áreas extremadamente ricas en receptores de estrógeno. Nos encanta la estética de la marca. La humectante vaginal está muy alejada de lo que hasta ahora se podía encontrar en los pasillo de la farmacia.

Hice el hidratante y la estética del embalaje de acuerdo a mi concepto de que las mujeres merecen sentirse bien acerca de los cambios hormonales que ocurren en sus cuerpos durante toda su vida. Quisiera que las mujeres tuviesen la misma experiencia que tienen cuando usan sus cremas y serums favoritos en sus cuerpos. Quisiera que sintieran que están mimando a sí mismas cuando usan esta crema deliciosa, de la misma forma placentera que se sentirían en una visita a un spa. Image zoom Credit: Cortesía de la marca Hidratante vaginal Carioca, de LaMaria. $68. lamariamd.com ¿Estamos descuidando nuestras vaginas? ¿Deberíamos prestarles más atención?

No creo que las mujeres desatiendan sus vaginas a propósito, sino que no siempre están alertas a las opciones que tienen si sus vaginas y vulvas necesitan un poco más de hidratación. Nuestra piel se deshidrata, esta es la realidad. Así como sentimos sequedad en nuestro rostro o en nuestras manos en algunas ocasiones, y sentimos que les falta hidratación, tratamos estas necesidades con nuestros productos favoritos, lo mismo se puede aplicar a nuestras vaginas. ¿A qué tipo de mujer está destinada LaMaria?

Es para mujeres que entienden sus cuerpos y sus necesidades. La mujer LaMaria desea envejecer con gracia y belleza y le gusta cuidarse durante su jornada. ¿Qué productos ha creado hasta ahora?

Mineira es un hidratante facial formulado para traer brillo a la piel de mujeres de todas las edades y tipos de piel, complementando los cambios hormonales que ocurren normalmente en el curso de la vida de la mujer. El colágeno y el estrógeno están en su punto máximo en la edad de 20 años, y empiezan a declinar en los 30, 40, 50, y los años que siguen. El fito estrógeno – el ingrediente estrella de este hidratante, apoya la producción de colágeno, elastina y acido hialurónico. Por otro lado, Carioca -hidratante femenino- es una crema calmante destinada a las mujeres de todas las edades y tipos de piel que buscan hidratación extra y comodidad. Es diferente a los lubricantes vaginales, puede ser aplicado regularmente con el objetivo de retener la sensación natural de hidratación mientras calma alguna incomodidad. Alrededor del 20% de mujeres a partir de 18 años sufren sequedad vaginal en algún momento por razones tales como lactación, el uso de anticonceptivos, antidepresivos o ciertas condiciones medicas A partir de los 50 es da por la disminución de los niveles hormonales. Carioca es la respuesta a estas situaciones.

