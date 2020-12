Close

Descubre los secretos de la belleza coreana con Verónica Terrazas, fundadora de Aloisia Beauty Las mascarillas son el producto insignia de esta filosofía de belleza que convierte tu rutina de belleza en un placer y cuida la piel con ingredientes naturales y efectivos. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los productos de belleza coreana llegaron a nuestras vidas para conquistarnos. Ingredientes naturales, extensas rutinas de hasta diez pasos y el uso diario de mascarillas son algunas de sus características más sobresalientes. La mexicana Verónica Terrazas Konecke supo ver el potencial de esta filosofía de belleza que conoce de cerca y decidió crear, junto a un grupo de personas igual de entusiasmadas ante este fenómeno que ella, Aloisia Beauty. Su objetivo: acercar los productos cosméticos de la más alta calidad y eficacia del país asiático al gran público occidental. Tu esposo y tú os dedicabais a la industria del diagnóstico médico, ¿cómo decidisteis crear Aloisia? Curiosamente fue como si el destino nos fuera encaminando, porque a través de nuestro negocio de diagnósticos fuimos formando relaciones importantes con empresas coreanas y nos dio la oportunidad de conocer a fondo la calidad de sus productos, manufactura y costumbres. Así fui aprendiendo y enamorándome de la filosofía detrás de K-Beauty y de la importancia que le dan al cuidado de la piel. Nos asociamos con uno de los laboratorios para el cuidado de la piel más respetados en Corea para formar Aloisia Beauty con el objetivo de ofrecer lo mejor en productos coreanos para el cuidado de la piel. Productos que realmente nutren y transforman la piel con ingredientes sanos. Image zoom Credit: Cortesía ¿De dónde viene el nombre de la marca? ¡Aloisia es un nombre que me encanta! Al nombre se le atribuye el significado de guerrera famosa o la lucha famosa. Me pareció gracioso porque al fin de cuentas el cuidado de la piel es como una lucha famosa, al cuidarnos la piel estamos luchando por sentirnos y vernos lo mejor posible. En un mercado con una oferta tan amplia en belleza y cuidado de la piel, ¿qué diferencia a los productos de belleza coreanos? ¿Por qué debemos incluirlos en nuestra rutina? Lo que distingue a los productos coreanos son los ingredientes y el orden en el que los vas aplicando. En los productos de Alosia Beauty utilizamos solo ingredientes puros, extraídos de plantas o del mar, de alta calidad que han sido usados durante siglos para reparar, nutrir y proteger la piel. Una razón muy importante porque incluir nuestros productos de Aloisia Beauty es que son libres de ingredientes que puedan ser dañinos para la salud y porque te ayudan a lucir una piel saludable, revitalizada y brillante. El producto estrella de los rituales coreanos son las sheet masks, ¿por qué esa fascinación? Porque te ofrecen resultados más inmediatos. Después de usar una de nuestras mascarillas por 20 minutos se te ve la piel más saludable, revitalizada, con un aspecto más juvenil. A la vez, dedicarte esos 20 minutos te ayuda a relajarte y así reducir el estrés, algo muy importante en estos días. ¿Cómo decidís qué productos vais a lanzar? Estudiamos detalladamente qué necesidades tiene el mercado y escuchamos las sugerencias de nuestras clientas. Actualmente estamos colaborando a diario con los expertos en nuestro laboratorio porque vamos a introducir cuatro productos increíbles a principios del 2021. Image zoom Credit: Cortesía Pack de siete mascarillas. $55. aloisiabeauty.com ¿Cuál fue el primero de toda vuestra línea? El primer producto que lanzamos fue el 7 Day Skin Care System. Un sistema con 7 mascarillas, cada una con una formula especializada para ir trabajando en sinergia e ir reparando y revitalizando la piel a través de una semana. ¿Cuáles son los más exitosos? Los “fan Favorites” son el 7 Day Skin Care System, nuestro DEEP Hydration Aloe Mist que es un gel con aloe vera, junto con colágeno hidrolizado y extracto de centella asiática. A nuestros clientes les encanta porque este gel se atomiza y sale como una bruma deliciosa. Image zoom Credit: Cortesía Bruma facial con aloe. $13. aloisiabeauty.com En vuestra tienda online también tenéis herramientas muy de moda como un rodillo facial y una piedra Gua Sha. ¿Por qué son importantes en nuestra rutina de belleza? ¡Aportan muchísimos beneficios estas herramientas! Por ejemplo, si usas un rodillo facial durante o después de usar una mascarilla, te va a ayudar a absorber los nutrientes del suero que contiene la mascarilla más profundamente. También promueve una circulación sanguínea saludable, te ayuda a reducir la inflamación. Ayuda a levantar y tersar la piel y a mejorar el drenaje linfático. ¿Cómo sería una rutina facial coreana completa? Algo importante de la rutina coreana es que vas aplicando productos con ingredientes específicos que van atendiendo las necesidades de tu piel por pasos: Pasos 1 y 2: realizas una doble limpieza de la piel, primero con un limpiador a base de aceite para eliminar el maquillaje y luego con un limpiador a base de agua para asegurarse de que la piel esté limpia. Paso 3: exfolia para eliminar las células muertas de la piel y ayudar a mantener los poros abiertos. Paso 4: aplica un tónico para equilibrar el PH de tu piel, mantener la piel hidratada y ayudarla a absorber mejor los productos. Paso 5: utiliza una esencia, que es una combinación de tónico y suero para hidratar aún más la piel y ayudar a estimular la renovación celular de la piel. Paso 6: usa una ampolla o suero. Paso 7: emplea una mascarilla (tal vez dos o más veces por semana). Paso 8: aplica crema para los ojos. Paso 9: extiende tu crema hidratante. Paso 10: usa protector solar (solo por la mañana). ¿Qué has aprendido sobre tu piel siguiendo los cuidados coreanos? En la filosofía K-Beauty, cuidar tu piel puede pasar de ser repetitivo a gratificante, lo que hace que el cuidado de la piel sea un placer en lugar de una tarea. Para mí en lo personal, esta rutina se ha convertido en un ritual para relajarme y cuidar de mí misma cada día.

