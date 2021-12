Belleza biotecnológica: los últimos desarrollos que transformarán tu rutina El Dr. Campos nos cuenta cómo cambiará la industria de la belleza Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada año, la industria cosmética mundial produce más de 120 mil millones de unidades de envases, la gran mayoría de los cuales no son reciclables. La próxima ola del movimiento del clean beauty está aquí y según los expertos, puede ser una victoria para todos, incluido el medio ambiente. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo lo que tienes que saber de la belleza biotecnológica. Un poco de contexto… Si echas un vistazo a cualquier estantería de belleza verás bonitas botellas y frascos multicolores, cada uno con promesas de reducción de arrugas, piel más brillante y mayor hidratación. Pero eso no es lo que ve la madre naturaleza. Para ella, esas tinturas dignas de Instagram se acumulan en poco más que montañas de desechos plásticos dañinos y un agotamiento de sus recursos naturales. Pero no se preocupe, no son todas malas noticias. Desde prohibir las microperlas hasta ofrecer productos biodegradables y adoptar programas de reciclaje en la tienda, las marcas de belleza están lentamente, gracias en gran parte a la creciente demanda de los consumidores, gravitando hacia un futuro más sostenible y ecológico. Como era de esperar, la tecnología moderna ha jugado un papel importante en impulsar este movimiento hacia adelante, dando como resultado todo, desde productos de belleza sin agua hasta envases rellenables. ¿Qué es la belleza biotech? Una combinación perfecta de ciencia y naturaleza, la belleza biotech o biotecnológica, es el término utilizado para describir la combinacion de ingredientes naturales de origen sostenible con bacterias y levadura para producir un ingrediente activo biológicamente idéntico a los que viven en la naturaleza. Esencialmente, es una tecnología que se utiliza para recrear propiedades específicas que se encuentran en los organismos vivos y que son beneficiosas para los productos de belleza. Los recursos de nuestro planeta son finitos y la biotecnología nos permite recrear poderosos ingredientes naturales sin afectar negativamente a nuestro planeta y océanos. ¿Cuál es la diferencia entre lo natural y lo biotecnologico? Para comenzar, con un ejemplo práctico: En la actualidad todavía se capturan 2.7 millones de tiburones cada año para sus hígados; algo innecesario dado que existe una alternativa botánica ética, que funciona de manera más eficiente en la piel. Como alternativa, el escualano de caña de azúcar se crea en un laboratorio, cada gota es pura y una combinación molecular para la humedad natural de nuestro cuerpo. Otra ventaja de las moléculas fabricadas en laboratorio es que se pueden manipular para que sean más efectivas. Un ácido biohialurónico recientemente creado se disuelve tanto en agua como en aceite, por lo que penetra mejor a través de la piel grasa y se absorbe más profundamente para hidratación más intensa. Estos ingredientes se pueden desarrollar teniendo en cuenta funciones específicas, por ejemplo, factores de crecimiento o péptidos para combatir el envejecimiento. A diferencia de las plantas cultivadas en el campo, los ingredientes biotecnológicos para el cuidado de la piel también tienen la ventaja de estar 100% libres de pesticidas y no están sujetos a cambios en las condiciones de cultivo. La calidad está garantizada cuando los ingredientes se cultivan en un ambiente controlado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es el futuro de la belleza? A todos nos gustaría evitar elegir entre eficacia y sostenibilidad al comprar un cosmético. La biotecnología ofrece la oportunidad de desarrollar ingredientes basados en la ciencia con resultados efectivos en la piel, mientras se obtienen sin dañar el medio ambiente. Muchas marcas y fabricantes ya están formulando con ingredientes biotecnológicos. Ciertamente, cada vez habrá más en el mercado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belleza biotecnológica: los últimos desarrollos que transformarán tu rutina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.