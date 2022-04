Descubre todos las maravillas que el aceite de coco puede hacer por tu piel y cabello Este aceite vegetal, además de nutrir, tiene otras virtudes que debes aprovechar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Utilizado desde la antigüedad como remedio casero en diferentes tratamientos para la piel y el cabello, el aceite de coco tiene muchas propiedades que la industria de la belleza también ha sabido aprovechar. Un cosmético natural que seguro forma ya parte de tu rutina de belleza, sea de manera pura o, aunque te sorprenda, hallado como ingrediente en más de uno de los productos que están en tu tocador. Si aún no amas este superingrediente te presentamos varias razones para que vayas corriendo a buscarlo y te sumes a la inmensa lista de todas las abanderadas de este aceite tropical. Nutrición intensa El coco contiene más del 90% de ácidos saturados, entre ellos el ácido láurico, con propiedades nutritivas. Además cuenta con propiedades emolientes que reparan y fortalecen la barrera de protección natural de la piel. Por todo esto y gracias a su alto contenido en agua y otros compuestos humectantes, es el mejor aliado para hidratar la piel y mantenerla suave y sedosa. Búscalo en tus cremas hidratantes para el cuerpo. beneficios belleza aceite de coco Credit: Cortesía Coconut Oil Cream, de Advanced Clinicals. $15. advancedclinicals.com Cabello reparado Este ingrediente es muy útil en los productos para el cabello pues penetra en profundidad y sirve para reparar, nutrir y revitalizar desde el cuero cabelludo a las fibras capilares. Por eso lo encontraremos en multitud de productos como mascarillas o acondicionadores sin enjuagues, tratamientos idóneos para combatir la sequedad del cuero cabelludo, mantener la hidratación y prevenir el daño de agresores externos, gracias a que crea una película protectora. Además, previene y alivia la caspa, nutren la raíz y favorece el crecimiento del pelo. También repara el pelo dañado por una exposición excesiva al sol o el uso prolongado de tintes dañinos. Especialmente útil es para el pelo rizado, pues contribuye a definir y mantener el volumen y vibración de todo tipo de bucles. beneficios belleza aceite de coco Credit: Cortesía Curl Quench + Coconut Oil Curl Milk, de Maui Moisture. $8.99. mauimoisture.com Propiedades anti-envejecimiento El aceite de coco es rico en vitamina E, un poderoso antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel. Sus proteínas contribuyen a la reparación de los tejidos y la regeneración celular. Estas virtudes regenerativas la convierten en un ingrediente perfecto para las cremas de noche y así despertar con un rostro radiante. beneficios belleza aceite de coco Credit: Cortesía Crema de noche hangover Pillow Cream, de Too Faced. $42. toofaced.com Efecto antibiótico Este aceite vegetal tiene además virtudes antisépticas y cicatrizantes, así que se puede emplear en tratamientos ara prevenir el acné y otras infecciones y problemas de la piel. Sus ácidos grasos restablecen el pH neutro, eliminando el exceso de sebo de la dermis y equilibrando las pieles problemáticas. beneficios belleza aceite de coco Credit: Cortesía Limpiador Purifying Gel Cleanser Oil Balancing, de Sukin. $11.99. sukinnaturals.com Y tú, ¿a qué esperas para incluir el aceite de coco en tu rutina de belleza?

