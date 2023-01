Atrae la suerte y la magia en el Año Nuevo lunar chino con estos regalos de belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería belleza año nuevo lunar chino Credit: Yana Kostiuchyk/ Getty Images/ Cortesía de las marcas Según el calendario lunar, por el que se rigen China y otros países asiáticos, este 22 de enero comienza el Año del Conejo, el signo más afortunado de su zodiaco. Muchas marcas lo celebran con ediciones limitadas o envolviendo sus best-seller en un packaging especial. Estos nos han conquistado. Empezar galería Tower 28 belleza año nuevo lunar chino Credit: Cortesía Este set incluye una edición especial de su spray facial SOS tamaño viaje y su gelatina de labios en tono Spicy, decorados con motivos de la ilustradora coreano canadiense Kimi Kimo. Lucky Duo Lunar New Year Edition, de Tower 28. $28. tower28beauty.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Pat McGrath Labs belleza año nuevo lunar chino Credit: Cortesía La firma de la maquillista ha presentado una colección cápsula para el Año Nuevo Lunar que incluye este hermoso labial en un rojo clásico que seguro atrae la buena fortuna. Limited Edition MatteTrance Lipstick, de Pat McGrath Labs. $39. patmcgrath.com 2 de 8 Ver Todo MAC Cosmetics belleza año nuevo lunar chino Credit: Cortesía Como de costumbre, la marca ha sorprendido con varios productos empacados para la ocasión. Este iluminador en polvo que se transforma en líquido al contacto con la piel, está disponible en dos tonos y nos encanta el diseño oriental. Extra Dimension Skinfinish New Year Shine, en Beaming Blush, de MAC Cosmetics. $44. maccosmetics.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Estée Lauder belleza año nuevo lunar chino Credit: Cortesía ¿Es o no adorable este conejito? La firma ha lanzado una colección especial que incluye productos para el cuidado de la piel y maquillaje, como esta paleta de ocho sombras de ojos para obtener looks radiantes. Limited Edition Lunar New Year EyeShadow Palette Radiance In Bloom, de Estée Lauder. $58. esteelauder.com 4 de 8 Ver Todo Tatcha belleza año nuevo lunar chino Credit: Cortesía La marca japonesa rinde homenaje al gigante asiático con una edición especial de su esencia, un tratamiento que hidrata, renueva, suaviza y rellena la piel. The Essence Skincare Boosting Treatment – Lunar New Year Edition, de Tatcha. $110.sephora.com 5 de 8 Ver Todo Charlotte Tilbury belleza año nuevo lunar chino Credit: Cortesía Con preciosas polveras y labiales decorados con la flor de cerezo y otros motivos orientales, la marca ha incluido su icónica base de maquillaje en micropolvo entre sus ofertas para el año nuevo lunar. Limited Edition Airbrush Flawless Finish, de Charlotte Tilbury. $46. charlottetilbury.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Shiseido belleza año nuevo lunar chino Credit: Cortesía Otra firma japonesa que aprecia la señalada fecha con ediciones especiales de sus súper ventas, como este suero rejuvenecedor decorado por el artista Chen Fenwan, quien usa técnicas tradicionales chinas en sus obras. Limited-Edition Lunar New Year Ultimune Power Infusing Serum, de Shiseido. $140.shiseido.com 7 de 8 Ver Todo Oribe belleza año nuevo lunar chino Credit: Cortesía Aprovecha la ocasión para hacerte con tres productos de la marca de cuidado para el cabello -champú, acondiucionador y su famoso aceite Gold Lust Oil- a precio reducido y en un magnífico estuche rojo y dorado, los colores de la buena suerte en China. Lunar New Year Signature Hair Set, de Oribe. $110. nordstrom.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

