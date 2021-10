¡Wow! Tienes que ver cómo luce Bella Hadid con el cabello rojo No cabe duda de que a la modelo le quedan bien todos los tonos de cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para la mayoría de las famosas, los cambios ocurren con mucha frecuencia. Y es que para poder mantenerse vigentes tanto cantantes como actrices y presentadoras de televisión, tratan de llevar diferentes looks de cabello, y muchas veces eso no solo implica peinados, sino cosas más drásticas como un corte de pelo, tal y como lo hizo recientemente Catherine Siachoque para interpretar un nuevo personaje. Muchas también deciden cambiarse el color de cabello, tal y como lo acaba de hacer Bella Hadid. La modelo sorprendió a sus más de 40 millones de seguidores en Instagram, cuando publicó una foto en la que aparece luciendo melena en un rojo intenso. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, y todos bastante favorables. "¿Debería hacerlo?", escribió Hadid junto a la imagen, que ya tiene más de un millón de me gusta y casi 4,000 comentarios. Su pie de foto nos hace pensar que esto es una peluca y que todavía no ha dado el salto. Eso sí, tomando en cuenta de que anteriormente se ha cambiado su look para un proyecto, no es imposible que pronto la veamos con este llamativo tono. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la mayoría la mayoría de sus seguidores le dicen que sí de el paso, y que sí se atreva a cambiarse su color de cabello para convertirse en una fabulosa pelirroja. ¿Te gusta cómo luce la modelo con el cabello rojo?

