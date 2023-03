Bella Hadid es la nueva musa de Charlotte Tilbury Aquí las fotos de la supermodelo como la nueva cara de la marca. ¡Qué guapa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las modelos más famosas del mundo tiene un nuevo rol con una de nuestras marcas de maquillaje favoritas. Charlotte Tilbury Beauty anunció que Bella Hadid es la nueva cara de la marca. Junto a Kate Moss, Lily James y Michaela Jaé Rodríguez, Bella será una de las "musas de belleza" de esta fabulosa marca de maquillaje. Charlotte Tilbury, la maquilladora británica detrás de la marca, lanzó sus primeros productos en 2013 y ha visto un gran ascenso a la fama después de convertirse en todo un éxito entre las celebridades. Bella Hadid, Charlotte Tilbury Bella Hadid es el nuevo rostro de Charlotte Tilbury Beauty | Credit: Yasmin Diba Bella publicó la noticia en Instagram el miércoles con una foto llevando el look icónico de la maquillista, con sus ojos acentuados con un delineador difuminado, piel perfecta y un labial rosa. Junto a la foto, escribió un mensaje conmovedor sobre el orgullo que siente por la colaboración. "Oh Dios mío… ¡No puedo creer esto! Si me conoces, sabes que mi Flawless Filter Foundation y mi Lip Cheat Liner nunca dejan mi bolso", explicó. Bella Hadid, Charlotte Tilbury Bella Hadid es el nuevo rostro de Charlotte Tilbury Beauty | Credit: Yasmin Diba "Los productos de Charlotte me hacen sentir como la versión más segura de mí misma y es un honor comenzar a crear magia de belleza juntas", se sinceró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Charlotte compartió su emoción en un comunicado de prensa. Bella Hadid, Charlotte Tilbury Bella Hadid es el nuevo rostro de Charlotte Tilbury Beauty | Credit: Yasmin Diba "Bella es un talento que define la generación, y estoy muy emocionada de revelar nuestra asociación creativa", dijo la fundadora, presidenta y directora creativa de Charlotte Tilbury Beauty. "Ella es un ícono de belleza moderno, completamente fascinante, una verdadera colaboradora creativa y tan obsesionada como yo con romper los límites: adoramos su energía".

