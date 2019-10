Esta modelo fue elegida como la mujer más bella del mundo ¿se lo merece? En la lista también se encuentran Beyoncé y Katy Perry. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando se habla de las hermanas Bella Hadid, se habla de una de las modelos más importantes y populares de los últimos años. Y es que ella, su hermana Gigi y Kendall Jenner, se han adueñado del mundo del modelaje, convirtiéndose en las favoritas de los diseñadores más talentosos y hoy en día son la imagen de algunas de las marcas más importantes. Pero tenemos que admitir que, en específico, la exótica belleza de Bella ha dejado a muchos hipnotizados. A sus cortos 23 años la joven ya ha engalanado la portada de las revistas más prestigiosas del mundo y ha caminado en las mejores pasarelas más importantes. Si consideras que la modelo era una de las modelos más bellas del mundo, no estas tan lejos de la realidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que Hadid fue nombrada La mujer más bella del mundo, según una ecuación matemática que calcula “la cara perfecta”. La ecuación se llama The Golden Ratio of Beauty Phi y supuestamente era usada por artistas en la antigua Grecia y de hecho es usad hoy en día por muchos cirujanos. De acuerdo con dicha fórmula, la cara de Hadid es más perfecta que la de otras celebridades y tiene un 94.35 por ciento de exactitud. Image zoom Image zoom Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Image zoom Image zoom Gisela Schober/Getty Images Image zoom Timur Emek/FilmMagic “Bella Hadid fue la ganadora indiscutible cuando todos los elementos de su cara fueron medidos para encontrar la perfección física”, dijo en una entrevista con el Daily Mail la cirujana Julian DeSilva, quien utiliza un mapa digital para hacer este tipo de trabajo. “Ella tiene el nivel más alto de lectura en su barbilla, con un puntaje de 99.7 por ciento. Esta solo a 0.3 por ciento de distancia de la perfección”. Eso sí, aunque la modelo ocupó el primer lugar, entre las mujeres más bellas del mundo también se encuentran otras celebridades, entre ella Katy Perry, Scarlett Johansson, Ariana Grande, Natalie Portman y Beyoncé. Advertisement EDIT POST

