Bella Hadid inspira la última tendencia viral de TikTok ¿Probarías esta técnica de maquillaje para definir la mandíbula? Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De todas las redes sociales, TikTok se está volviendo el centro de todas las nuevas tendencias. Desde que la supermodelo Bella Hadid se unió a la plataforma, sus millones de seguidores se han quedado fascinados con los detalles que comparte de su vida. Ahora, miles de chicas están obsesionadas con un truco de maquillaje inspirado en el rostro de la modelo. Todo empezó cuando la chica de 25 años compartió unas imágenes con sus amigas en una fiesta. Una de sus fans, @rachelocoolmua, quedó maravillada con su look de maquillaje, especialmente el glow perfecto en su quijada. Buscando recrear el estilo, la TikToker usó uno de nuestros highlighters predilectos, el Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, para definir su mandíbula sin usar contour. @@rachelocoolmua Después de su video, la tendencia se está volviendo viral y muchas otras chicas en la aplicación están intentando este look. En vez de sólo usar sus polvos y cremas iluminantes en sus pómulos, este truco ayuda a dar la apariencia de un rostro más angular y definido como el de Bella Hadid. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN @@jaclynforbes Si quieres intentar el look, aquí te tenemos unas sugerencias de nuestros highlighters favoritos. Highlighter, productos de maquillaje Credit: Cortesía Born To Glow Icy Highlighter Duo, de NYX. $11.99. target.com Highlighter, productos de maquillaje Credit: Cortesía Positive Light Liquid Luminizer Highlight, de Rare Beauty. $22.00. sephora.com Highlighter, productos de maquillaje Credit: Cortesía Beauty Highlighter Wand, de Charlotte Tilbury. $40.00. sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bella Hadid inspira la última tendencia viral de TikTok

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.