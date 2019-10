Bella Hadid aparece con el cabello negro y su look más gótico Y a tí,¿cómo te gusta más: rubia o morena? By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No cabe duda de que la pequeña de las hermanas Hadid es la más atrevida y alternativa de las dos en materia de estilo. Por su profesión de modelos estamos acostumbrados a verlas con un sinfín de cambios de maquillaje, ropa y cabello, pero el último look capilar con el que ha aparecido Bella Hadid en París no nos convence demasiado. No sabemos si se trataba de exigencias del trabajo, pero la modelo estrenó el look en el desfile de Miu Miu, en París. Se trata de la melena a más oscura que ha lucido hasta ahora. ¿Qué te parece? Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Apenas unos días antes, la modelo que desde hace 4 años es una imprescindible en las pasarelas internacionales y campañas de moda más prestigiosas, recorría la pasarela con un look muy diferente: la media melenita a la que nos tiene acostumbrados y en un rubio miel que le favorece mucho a su color de ojos y pelo. Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage La hermana de Gigi, que es naturalmente rubia, ha hablado varias veces de sus cambios de look y el significado que tienen para ella más allá de un simple cambio de color. “Sinceramente, [la primera vez que me pasé a morena] necesitaba un cambio en mi vida. Cuando te tiñes y te cortas el pelo se lleva consigo muchas cosas del pasado”, contaba hace dos años en una entrevista con la revista Vanity Fair. “Cuando tenía 13 años me teñí el pelo oscuro y me lo corté y me sentía yo misma. Después, con 15, llevaba un bob y me lo teñí de azul y negro con flequillo a un lado”. ¿Habrá querido cortar con algo del pasado con este nuevo look? Advertisement EDIT POST

