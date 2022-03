Bella Hadid se confiesa: "Lamento la cirugía plástica que me realicé en mi adolescencia" Después de negarlo por años, la modelo finalmente reveló los detalles de su intervención a la revista Vogue Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bella Hadid está hablando honestamente sobre sus cirugías plásticas por primera vez. Aunque la supermodelo de 25 años siempre ha negado haberse sometido a procedimientos cosméticos, le contó a Vogue que lamenta haberse operado la nariz a los 14 años. Bella Hadid Credit: Marc Piasecki/FilmMagic "Ojalá hubiera conservado la nariz de mis ancestros", reveló a la publicación. "Creo que al crecer me hubiera asentado". La chica de familia holandesa y palestina explicó que aparte de la rinoplastia, no se ha cambiado ningún otro aspecto del rostro. "La gente piensa que cambié completamente mi cara debido a una foto mía cuando era adolescente y me veía hinchada. Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad?" preguntó. "Nunca he usado relleno. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí". Bella Hadid joven Bella Hadid, 2010. | Credit: Ethan Miller/Getty Images En realidad, Hadid revela que las críticas a su apariencia la hicieron sentir que no era digna de ser considerada una modelo. Además, ha vivido su vida entra comparándose con su hermana Gigi Hadid, 26. "Yo era la hermana más fea. Yo era la morena. No era tan cool como Gigi, no tan extrovertida. Eso es realmente lo que la gente decía de mí. Y desafortunadamente cuando te dicen cosas tantas veces, simplemente lo crees". Bella Hadid, Gigi Hadid Credit: Noam Galai/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de su ansiedad, reveló en la entrevista que sufrió problemas de salud mental durante su infancia y hasta desarrolló anorexia en la escuela secundaria. "Siempre sentí que no tenía derecho a quejarme, lo que significaba que no tenía derecho a obtener ayuda, y ese fue mi primer problema", explicó. Bella Hadid Credit: Marc Piasecki/FilmMagic

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bella Hadid se confiesa: "Lamento la cirugía plástica que me realicé en mi adolescencia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.