El impactante look de Bella y Gigi Hadid que esperamos NO se ponga de moda Las hermanas lucen irreconocibles en el último desfile de Marc Jacobs, con un arriesgado corte de pelo y las cejas decoloradas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gigi y Bella Hadid irreconocibles en Marc Jacobs Credit: Kevin Mazur/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue Son las niñas bonitas de la moda, las más famosas y requeridas en los desfiles de las primeras firmas. Desde Versace a Chanel, las hermanas Hadid posan y desfilan sin descanso, acaparando titulares por sus looks dentro y fuera de las pasarelas. Pero en su último trabajo han aparecido ¡irreconocibles! Protagonistas del último desfile de Marc Jacobs, Gigi y Bella se sometieron a una increíble transformación para el show que mostraba la colección oteó invierno del diseñador y que tuvo lugar en la biblioteca pública de Nueva York. Con las cejas decoloradas, maquillaje natural y la cabeza afeitada por los laterales, las modelos lucieron un flequillo corto y en la parte de atrás una larguísima melena azabache. ¡Pero no se asusten! Todo fue todo gracias a la magia de los efectos especiales. Algunos fanáticos de las supermodelos al ver las imágenes pensaron que la transformación había sido real y se echaron las manos a la cabeza. "¿Qué te han hecho Bella?", escribía un admirador después de que Hadid compartiese una foto del desfile. "Te amo pero, ¿qué es esto?", manifestó otro que añadió "Me recuerda a Lisbeth Salander"; refiriéndose al personaje de La chica del dragón tatuado, protagonista de la saga Millenium. Otros compararon a la menor de las hermanas con Grimes, la expareja de Elon Musk. La especialista en maquillaje y efectos especiales Noel Jacoboni compartió parte del proceso que le permitió obtener el look, para el que utilizó una prótesis de látex que creaban la "calva", y que maquilló para simular la superficie de una cabeza rapada. Sobre esta prótesis, se añadieron las pelucas, creadas por el estilista Duffy. Jacobson, que durante años trabajó en el mundo de la moda pero lo abandonó por trabajar en el cine y la televisión, agradeció la oportunidad de trabajar en el desfile con Bella y Gigi, y también a su equipo de artistas de efectos especiales, quienes en menos de una semana prepararon el importante show. "Gracias por tu paciencia y amabilidad", le escribió a Bella a quien describió como una modelo maravillosa. Los arriesgados peinados, que todas las modelos presentes lucieron más o menos similares a los de las famosas maniquíes, combinaban a la perfección con las prendas de la colección de Jacobs, con un toque transgresor y vanguardista. El maquillaje, a cargo de la artista Diane Kendal, estuvo protagonizado por las cejas decoloradas y un maquillaje intenso en la mirada, mientras que mantuvo el resto del rostro con tonos naturales y neutros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque las hermanas Hadid se veían bien con estas propuestas mezcla de gótico y emo, pensamos que no son para todos los públicos así que aunque estas modelos suelen adelantarse a las modas y marcar tendencia, esperamos que esta vez se quede solo en un desfile.

