Belinda maravilla con cintura de avispa en Tailandia ¡Qué guapa! La cantante disfrutó de un paseo de ensueño junto a Geraldine Bazán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir belinda Credit: IG/Belinda Aparte de su carrera como cantante talentosa, Belinda se ha convertido en todo una influencer gracias a su perfil de Instagram en donde comparte imágenes divinas de su estilo y sus aventuras. Su última aventura en Tailandia ha sido gracias a la marca de joyas y accesorios Pandora, la cual decidió llevar a varias celebridades e influencers al país asiatico. Entre las varias imágenes que ha compartido del viaje, la mexicana de raíces españolas dejó a sus fans boquiabiertos con una foto a bordo de un yate posando con un atuendo espectacular. Para la ocasión, Belinda eligió un minivestido rojo sin tirantes y una blusa desahogada de estampado llamativo. belinda, tailandia Credit: IG/Belinda Si bien es un atuendo casual y sencillo, fue su cintura marcada que llamó mucho la atención. En sus comentarios, vimos que sus fans quedaron enamoradas con el look. "Perfecta como siempre Beli" y "la más hermosa" contaron entre los miles de comentarios, y otros fans observaron que Belinda hubiera sido perfecta candidata para la nueva película de Barbie. Por supuesto, completó el atuendo con un collar de Pandora. belinda, tailandia Credit: IG/Belinda Belinda también presumió su figura envidiable en un santuario de elefantes, en donde la vimos en bikini junto a Geraldine Bazán, otra invitada del viaje a Tailandia. belinda, tailandia Credit: IG/Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la actriz lució guapísima vistiendo un bikini plateado.

