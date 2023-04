Belinda responde a quienes le preguntan qué se ha hecho en los labios para que luzcan más gruesos En una de sus publicaciones en Instagram, muchos usuarios comentaron que la cantante se habría sometido a un procedimiento estético para engordar los labios, pero Beli confesó la verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días Belinda ha sido la protagonista de muchas conversaciones. No solamente por sus proyectos profesionales -visitó recientemente el programa español El Hormiguero y pronto se estrena la segunda temporada de su serie Bienvenidos a Edén (Netflix)-, también por su vida personal pues su ex Christian Nodal y su pareja, la cantante Cazzu acaban de anunciar a bombo y platillo que serán papás. Por eso muchos analizan al más mínimo detalle cada gesto o atuendo de la cantante, como las pintas que lució el día que Nodal compartió que sería papá y ella posó en chándal, mostrando su vientre plano. Además de su ropa, otra cosa que llamó la atención de sus seguidores fue el aspecto grande jugoso de sus labios, por lo que por supuesto, varios usuarios la criticaron e insinuaron que se había sometido a algún procedimiento cosmético, como el uso de rellenos o botox para lograr ese aspecto. Belinda truco labios gruesos Credit: Instagram Incluso algunos llegaron a preguntar "¿Qué se hizo en la boca?". La intérprete nacida en España pero mexicana de corazón, ni corta ni perezosa contestó: "Se llama rellenar los labios por afuera, ¡¡¡está muy de moda!!!" A lo que añadió un emoji de labios. Sus Belifans aplaudieron sus respuesta y lo cierto es que la también actriz, amante de la moda y la belleza y siempre luciendo las últimas tendencias, está muy acertada con su comentario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como han compartido otras celebridades como la misma Jennifer López o la maquilllista de las estrellas Mary Phillips, el truco para aumentar el grosor de tu boca sin pasar por el quirófano es tomar un delineador de lápiz en un tono similar al de tus labios, y dibujarlos por fuera de la línea natural. Después, solo hay que aplicar un labial del mismo tono o un brillo y ¡tachan! Una sonrisa arreglada y carnosa. La artista nunca se ha mostrado reacia a hablar de su evidente rinoplastia y le encanta cuidarse, por lo que siempre se ve fabulosa. Y aunque nos hubiera encantado que nos diera más tips de su look fresco y natural, desactivó los comentarios de la publicación ante el aluvión de mensajes -algunos incluso burlas- sobre la próxima paternidad de Nodal y Cazzu.

